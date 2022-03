O comboio do Festival da Canção 2022 parte este sábado

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeira semifinal do concurso da RTP conta com apresentação de Sónia Araújo e Jorge Gabriel. São dez os temas em competição.

É já este sábado, a seguir ao "Telejornal", que a RTP1 apresenta as dez canções concorrentes da primeira semifinal do Festival da Canção de 2022, que vai determinar no próximo dia 12 a canção que representará Portugal no Festival da Eurovisão em Turim, Itália, entre 10 e 14 de maio.

Sónia Araújo e Jorge Gabriel são os apresentadores do evento que conta com prestações de Aurea ("Why?"), Fado Bicha ("Povo pequenino"), Diana Castro ("Ginger ale"), FF ("Como é bom esperar alguém"), Kumpania Algazarra ("A minha praia"), Maro ("Saudade, saudade"), Norton ("Hope"), TheMisterDriver ("Calisun"), Os Quatro e Meia ("Amanhã") e Valas ("Odisseia").

Entre os cantores mais mediáticos desta etapa estão Aurea, Os Quatro e Meia e FF, que falou ao JN do arranque da competição. "Fico muito feliz de estar rodeado de colegas cantores e compositores desta qualidade. Era um convite irrecusável da RTP e uma forma de mostrar a minha música nova em diversas plataformas, uma vez que não lanço um tema original há dois anos."

Três mentes sábias

Filomena Cautela, que vai apresentar a final ao lado de Vasco Palmeirim, não vai assistir este sábado às primeiras canções por estar a gravar a nova temporada de "Programa cautelar", mas revelou ao nosso jornal as expectativas: "Tenho de ver no domingo, aqui no estúdio, numa pequena televisão. Acho que temos um grupo mesmo espetacular, dos melhores dos últimos anos. Depois, vou encontrar-me com o Vasco e a Inês Gonçalves. Ainda no outro dia estivemos em casa dele a ter umas ideias e é sempre muito prazeroso. Acho mesmo que vai ser um grande festival este ano e vai ser giro porque destas três mentes sábias e ponderadas só saem momentos de grande ponderação e dignidade."

A segunda semifinal do Festival da Canção da RTP1 realiza-se no próximo dia 7, segunda-feira, data em que a estação celebra o 65.º aniversário, com a condução de Tânia Ribas de Oliveira e de José Carlos Malato.