O contemporâneo está a despertar em Estremoz

Cidade alentejana organiza a sua primeira Bienal Internacional do Alentejo, que termina este domingo.

Promovida pela ARTMOZ, em conjunto com a Câmara Municipal de Estremoz, a BIALE 2023 - I Bienal Internacional do Alentejo, abriu a 22 e fecha este domingo, 26 de março de 2023, no Parque de Feiras e Exposições daquele município.

A Fundação Bienal de Arte de Cerveira foi uma das entidades convidadas a participar nesta primeira edição. Neste sentido, rumei ao sul pela cooperação na estratégia partilhada de descentralização da cultura e comigo levei dez obras da coleção da bienal mais antiga da Península Ibérica, representativas da pluralidade da produção artística nacional e internacional pós-25 de abril de 1974, mas, sobretudo, para afirmar um posicionamento entre instituições que se querem agentes ativos na mudança, com o compromisso em mudar o mundo pela Arte, com a cultura.

Na sua primeira edição, a BIALE 2023 - I Bienal Internacional do Alentejo apresentou mais de 150 artistas nacionais e internacionais, representativos de 10 países, procurando assegurar a diversidade de modelos e técnicas de expressão artística de arte contemporânea.

Na atribuição de prémios, destacar a artista Vânia Kosta (PT, 1981), vencedora do grande prémio atribuído pela Direção Geral de Cultura do Alentejo e Paulo Canilhas (PT, 1969), vencedor do Prémio Aquisição atribuído pela Câmara Municipal de Estremoz, além de quatro menções honrosas atribuídas a outros artistas.

O dispositivo expográfico, montado no Parque de Feiras e Exposições, procurava recriar uma ideia de cidade, simulando edificados, ruas e avenidas, cruzando o ambiente industrial do local com uma lógica de apresentação próxima do espectador.

Mas, em Estremoz, a grande surpresa estava reservada para a descoberta do Museu Berardo Estremoz, iniciativa da Coleção Berardo e da Câmara Municipal de Estremoz.

Instalado no designado Palácio dos Henriques ou Palácio Tocha, com construção do século XVIII e adquirido há uns anos por Joe Berardo, este museu apresenta aquela que é considerada a maior e mais importante coleção privada de azulejos de Portugal, representativa de oito séculos de azulejaria, levando-nos numa visita por vários territórios que nos contam da tradição islâmica, espanhola e, claro, nacional.

A requalificação do edifício e as opções museográficas são irrepreensíveis e, ao longo de 35 salas, sentimo-nos, de facto, mergulhados nas estórias e na História da azulejaria.

Paulo Neves (n. 1959), escultor natural de Cucujães, apresentava, em diálogo com a coleção permanente do museu, a exposição individual "Cidade Branca" com uma instalação produzida a partir do mármore local, onde repetia o seu vocabulário formal com os singelos bustos de perfil que se desenham na pedra e se prolongam em corpos-cabelos em que a beleza do material faz a magia do belo.

O conjunto principal de objetos apresentava-se ao longo de três salas do antigo palácio barroco, em que as figuras assentam em paralelepípedos metálicos onde não se disfarça a cor da matéria e as suas propriedades reais. Encontram-se, também, duas obras de maior porte no pátio e as escadas neossurrealizantes em madeira, num outro espaço, aproveitando o artista para evidenciar a sua preferência por trabalhar com materiais endógenos como a pedra e a madeira, ou não fosse ele um amante da natureza.

Em Estremoz, há mais Patrimónios para descobrir, sendo de reforçar que, com Évora a caminho de ser, em 2027, Capital Europeia da Cultura, o Alentejo se começa a multiplicar em iniciativas e a despertar para o contemporâneo.