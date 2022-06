O corpo em 2022, a alma nos anos 1980

As MUNA estão a especializar-se em canções agridoces e de peito cheio.

O trio californiano MUNA anda há quase uma década a espalhar doses sensatas de diversas variantes de uma pop sintética em que se ouve o batimento de um coração queer. Os primeiros dois álbuns de Katie Gavin, Josette Maskin e Naomi McPherson ainda foram lançados a partir da multinacional Sony mas para este terceiro registo, homónimo, a banda aliou-se à Saddest Factory, etiqueta independente criada durante a pandemia pela superlativa e muito requisitada cantora e compositora Phoebe Bridgers. Pelo meio, abriram espetáculos em digressões de Harry Styles, The 1975 e Kacey Musgraves. Na sua diversidade e abordagem descomplexada e omnívora q.b. dos caminhos da música popular, os nomes acima referidos dão uma visão generosa do universo em que as MUNA se movimentam, além de fornecerem um punhado de pistas para opções vindouras que também já se vislumbram no novo longa-duração.

Phoebe Bridgers é, aliás, a única voz externa em "MUNA", num tema, "Silk chiffon", que tanto evoca uns anos 1980 míticos que só podiam ser reprogramados desta forma em 2022, de pujante recorte tecnológico, mais rock do que pop, como abraça a amplitude da América dos espaços exteriores. Há synthpop mais musculada e sanguínea em "What I want", com o sentido de drama - e o refrão - de Lady Gaga. E nenhuma pista de dança renegará "Home by now", europop épica com neblina de gelo seco e versos que recriam aquela dúvida fatal: e-se-tívessemos-continuado-juntos? São canções de peito cheio, frequentemente agridoces no uso da melodia, que não quebram no ritmo - "Kind of girl" é uma exceção, épica e com o seu quê de Lady Antebellum, e "Handle me" um raro momento em que há groove e o sol poente da Califórnia no som. No topo reside "Anyhting but me", confluência de glitter, tecnologia palpável, poeira de estrada e um adeus doloroso mas firme a um amor que passou.

As MUNA atravessam mundos sonoros com admirável naturalidade. A propulsão é convicta e contagiante, o talento como compositoras numa curva ascendente.

