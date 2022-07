O cosmos musical está de volta a Sines

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival Músicas do Mundo arranca esta sexta-feira em Porto Covo e depois instala-se em Sines, entre 25 e 30 de julho. Músicos de 27 países preenchem o cartaz

A mais bela das globalizações, a da música, está de volta a Sines e Porto Covo para nove dias de concertos com artistas de 27 países e regiões. A "música com espírito de aventura", lema do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, que entre 2016 e 2020 obteve o galardão máximo da European Festivals Association e 11 prémios Iberian Festival Awards, aponta não só para a representatividade geográfica e estética, mas também para a riqueza de cruzamentos entre músicos de paragens tão diversas como Senegal, França, Colômbia, Índia, Arménia, Ilha da Reunião ou a Circássia, república da Federação Russa, não aderindo este festival à cultura de cancelamento.

Linha de força do programa, nesta 22.ª edição, é o destaque dado às mulheres: serão mais de vinte artistas, entre consagradas e emergentes, a pisar os palcos de Sines e Porto Covo. De Dulce Pontes e Sara Correia às representantes de países de língua oficial portuguesa, como Ava Rocha, Bia Ferreira, Marina Sena (Brasil) ou Aline Frazão (Angola), passando por um elenco multicultural onde se incluem figuras como Ana Tijoux (Chile), Omara Portuondo (Cuba), Dominique Fils-Aimé (Canadá), Angélica Salvi (Espanha), Marina Satti (Grécia) ou Hindi Zahra (Marrocos).

O departamento masculino é também vigoroso, com a presença de músicos como Paulo Bragança ou Pedro Mafama (da safra nacional), Niño de Elche (Espanha), Kutu (França/Etiópia), Seun Kuti (Nigéria) ou Mdou Moctar (Níger). Há ainda projetos coletivos de variadas tendências: Club Makumba e Fado Bicha (Portugal), Flat Earth Society Orchestra (Bélgica), Dubioza Kolektiv (Bósnia-Herzegovina) ou Steam Down (Reino Unido).

Com o espírito de serviço público que sempre o caracterizou, o FMM Sines apresenta gratuitamente boa parte dos espetáculos, nomeadamente os que se realizam em Porto Covo (entre 22 e 24 de julho), os do palco na Avenida Vasco da Gama e os que se apresentam à tarde no Castelo de Sines, sendo obrigatório o bilhete apenas para os concertos noturnos no castelo e para os que têm lugar no Centro de Artes de Sines.

Além da música, o certame propõe ainda uma série de atividades como oficinas, leituras, feiras, exposições e programas para a família. Três anos depois, está de regresso o mais cosmopolita dos festivais portugueses.

Destaques num programa que permite ver tudo

PUB

Não sendo filosofia do festival hierarquizar os nomes em cartaz, até porque não há sobreposição de concertos, sendo possível, com algum estoicismo, assistir a todos, há sempre projetos verdadeiramente imperdíveis, como é o caso dos Club Makumba, banda formada a partir das cinzas dos Dead Combo e WrayGunn; Omara Portuondo, lenda cubana de 91 anos que está a realizar a sua digressão de despedida; Mdou Moctar, guitarrista tuaregue de grande empenho político; ou Seun Kuti, filho mais novo de Fela Kuti que irá fechar os concertos no castelo dia 30.