O desconhecido e o incompreensível como base do terror

"Urlo - Grito no escuro", de Luca Conca e Gloria Ciapponi, é uma obra recomendável sobre o desespero de um homem que corre pela sua liberdade.

Representar o terror é, desde sempre, algo difícil de concretizar, talvez porque é uma das emoções mais fortes que o ser humano pode sentir e cuja origem varia de pessoa para pessoa.

"Urlo - Grito no escuro", uma edição da Escorpião Azul, consegue fazê-lo assente em dois vetores principais: o desconhecido e o incompreensível.

A história começa de noite, horário ideal para todos os terrores, quando um homem é parado na estrada por alguém que pede socorro.

Apanhado na armadilha, é levado para uma construção próxima, onde é mutilado para alimentar uma estranha criatura. Melhor, para lhe abrir o apetite, porque o verdadeiro pesadelo ainda está para começar...

Sem qualquer explicação, sem dados para que a razão o processe, é-lhe dito que terá de correr. Correr o mais que puder, para atravessar a floresta, cruzar a ponte e chegar ao barracão que existe do outro lado. Se atingir esse objetivo será libertado. Pormenor não displicente: a besta que o provou, vai ser lançada no seu encalço.

Ferido, aterrorizado, desconhecendo que animal é aquele que o persegue, ignorando porque foi escolhido para aquela provação, o protagonista sem nome, o que adensa o mistério e a curiosidade, desata a correr.

Numa história quase sem diálogos, com todo o silêncio ensurdecedor que a atravessa a aumentar a tensão, o desenho torna-se ainda mais preponderante para transmitir as emoções.

Para isso, umas vezes o leitor assume os olhos do protagonista, vendo objetivamente o que ele vê, os obstáculos de que tem de se desviar; outras, afasta-se dele, para apreciar a sua postura, o constante olhar para trás, as breves paragens para retomar as forças.

O traço de Luca Conca é até agreste e impreciso, embora legível e com o dinamismo necessário para imprimir um ritmo de cortar o fôlego e fazer subir a adrenalina.

Embora, a abrir e a fechar, nas únicas páginas coloridas da edição, mostre potencialidade para outro tipo de registo, num contraste marcante, visual e narrativo, com o negrume do relato e o cinzento que impera na maioria das pranchas de "Urlo".

Como em todas as narrativas de terror, o final imprevisto aumenta a sensação de inquietude que perpassa por todo o livro e parece dar voz à incómoda pergunta: e se nos acontecesse a nós?