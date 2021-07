O desencanto de Alexandre O'Neill ainda nos encanta

Sérgio Almeida Hoje às 16:45 Facebook

Quatro décadas de entrevistas de Alexandre O'Neill foram reunidas no volume "Diz-lhe que estás ocupado", permitindo um olhar invulgarmente amplo sobre a trajetória do influente poeta.

Não há muitos poetas do século XX português que tenham deixado uma imagem pública tão forte e impressiva como Alexandre 0"Neill. Outros houve, seguramente, mais estimados pela crítica e academia ou até benquistos pelos leitores, mas, neste recanto nem sempre bem frequentado, O"Neill despertou desde muito cedo uma curiosidade pública que nunca se esgotou nos círculos habituais da poesia.

Esse interesse não era exclusivamente literário. Assentava em parte no discurso bastas vezes solto e desempoeirado do poeta, uma raridade num meio onde qualquer candidato a tal transborda de inspirações transcendentais e outras alquimias metafísicas de gosto mais do que duvidoso.

Não espanta, por isso, a nova reunião de entrevistas concedidas pelo autor de "Uma coisa em forma de assim". Editadas e organizadas por Joana Meirim, investigadora especializada na obra do poeta, estas peças jornalísticas demonstram, antes de mais, a ausência de subterfúgios que sempre pautou a comunicação do escritor.

Da primeira entrevista, nos idos dos seus 20 anos, à derradeira, quatro exatas décadas mais tarde, encontramos a mesma recusa da evasiva e do taticismo, ao mesmo tempo em que se denota uma apologia clara da poesia enquanto extensão da realidade.

A defesa contínua destas premissas não significa, no entanto, que, entre o 0"Neill da juventude e o autor entretanto consagrado, apenas existissem semelhanças. A diferença mais flagrante tem mesmo que ver com o desencanto.

Se, nas primeiras entrevistas incluídas no volume, ainda se encontra uma vontade do poeta de estar à altura (ou, pelo menos, não defraudar as expectativas) de quem associava a sua escrita apenas à chalaça ou à vertente humorística, a partir do início da década de 1970 assistimos a um esforço claro da sua parte de distanciamento dessa imagem mais ligeira.

Não é seguro que o maior azedume se tenha devido apenas ao facto de Alexandre 0"Neill se ter apercebido, a determinada altura, que, por mais que escrevesse ou dissesse, nada seria capaz de remover essa imagem pública da sua pessoa. Todavia, à medida que os anos avançavam, era indesmentível o desconforto do poeta, como se fosse prisioneiro de uma parte de si que, para cúmulo, nem sequer já lhe fazia justiça, pertencendo apenas a um passado distante.