O design pode ser um agente de mudança

Porto Design Bienalle ocupa duas cidades até 25 de julho com curador-estrela do ecodesign.

A Porto Design Bienalle (PDB), promovida pelos municípios de Porto e Matosinhos e organizada pela ESAD-Idea, investigação em design e arte, arranca esta quarta-feira nas duas cidades, prosseguindo até 25 de julho. Nesta edição, que tem como curador o inglês Alastair Fuad-Luke, uma estrela do ativismo e do ecodesign, o tema será "Alter-realidades: desenhar o presente".

Com esta temática, a PDB pretende "estimular o debate em torno da capacidade do design para delinear novas soluções para problemas coletivos, numa altura em que o mundo enfrenta desafios e incertezas quanto ao uso, planeamento e sustentabilidade dos centros urbanos e da mobilidade dos cidadãos", explicou ao JN Magda Seifert, diretora-executiva do evento.