Catarina Ferreira Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Não sei se será uma mera coincidência, mas tal como Portugal conseguiu acumular o título de Festival da Eurovisão (2017) com Salvador Sobral e o de futebol (2016), agora é Itália que acumula a Eurovisão 2021, com Maneskin, e o Euro 2020.

No dia de hoje nasceu, em 1884, Amedeo Modigliani, um dos artistas mais importantes que Itália deu ao Mundo. O pintor e escultor acabou por viver toda a vida adulta em França, falecer aos 35 anos com meningite. Em Paris, com centro nevrálgico em Montmartre, juntou-se ao movimento modernista e era parte integrante da pandilha boémia que incluía Pablo Picasso e Max Jacob, entre outros.

Aqui pode ver o trailer do filme de 2004, de Mick Davis, sobre o artista (protagonizado por Andy Garcia) e o seu romance com Jeanne Hebuterne.

Também num 12 de julho morreu Erasmo de Roterdão, filósofo holandês que foi fortemente inspirado pelo Renascimento em Itália. Dizia com sapiência :

"Rir de tudo é coisa dos tontos, mas não rir de nada é coisa dos estúpidos".

E é exatamente essa ideia que é passada no seu "Elogio da loucura". Uma obra marcante na história do Humanismo, escrita com humor. Tem a qualidade atemporal dos clássicos sobre a natureza humana.

PUB

Há 117 anos nascia um dos nomes maiores das letras, Pablo Neruda, e não será coincidência que a estadia como exilado na Sicília o tenha inspirado para uma das suas obras maiores: "O carteiro". Além do livro, pode também ver o filme, com direção de Massimo Troisi:

A semana passada morreu um dos principais ícones da cultura italiana e também da cultura gay: Raffaella Carrà. A apresentadora, atriz e cantora tinha 78 anos e arrecadou grande êxito em Espanha e na América Latina. Era conhecida pelas suas provocações: aqui, um dos seus êxitos, "Hay que venir al sur", música que foi proibida em várias partes do Mundo nos anos 1970 pelo conteúdo explícito.

E falando em maravilhas italianas, não poderíamos deixar de lembrar Mauro Bigonzetti. Aqui, a revisitação de "Cantata", uma criação para o extinto Ballet Gulbenkian. Esta criação e este coletivo continuam a gerar uma tremenda onda de ressaca, como se fosse sempre o dia seguinte, mesmo quando já passaram 16 anos.