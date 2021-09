O dia em que os EUA descobriram que eram mortais

Sérgio Almeida Hoje às 14:23 Facebook

Novos filmes, séries e livros apostam em abordagens e ângulos até agora desconhecidos.

À boleia dos 20 anos do 11 de setembro, muitas têm sido as propostas artísticas que têm chegado nos últimos meses. As séries e os filmes estão em franca maioria, mas há também livros na longa lista de obras sobre o tema publicadas recentemente.

De teor diverso, todas essas propostas convergem num ponto: no objetivo de revelar novos ângulos ou abordagens sobre os trágicos acontecimentos ocorridos no início do milénio que mostraram aos EUA uma vulnerabilidade que os seus cidadãos desconheciam.