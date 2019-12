O dia maior dos filmes mais pequenos

Ana Vitória Hoje às 12:51 Facebook

Festival de curtas-metragens antecipa a chegada do inverno em 28 localidades do país e ilhas.

Sendo o cinema o jogo entre a luz e a sombra, porque não juntar a arte à natureza através de um festival de curtas-metragens? Foi isso mesmo que a Agência da Curta Metragem pensou, associando cinema ao solstício de inverno. Este ano, o dia mais curto do calendário ocorre amanhã, mas o festival começa já este sábado.

O programa de curtas-metragens designado "O dia mais curto", que acontece pelo sétimo ano consecutivo, abrange quase 30 cidades do país e regiões autónomas, com dezenas de sessões, algumas das quais com entrada gratuita.