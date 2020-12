"O dia mais curto" traz cinema para todos no solstício de inverno

Hoje às 17:15 Facebook

Pelo oitavo ano, a Agência da Curta Metragem preparou um programa para a chegada da estação mais fria do ano. Um mês inteiro de celebração com epicentro nesta segunda-feira.

"Assinalamos o momento em que o Sol está no seu ponto mais distante do equador e festejamos o momento em que estamos mais perto do Cinema". Assim apresenta a Agência da Curta Metragem um conjunto de programas distintos, para diferentes faixas etárias., que serão exibidos em 19 espaços, de norte a sul do país. Um conjunto que tem nome já familiar: "O dia mais curto".

A secção "Curtas do Mundo" tem uma seleção de obras exibidas na mais recente edição do festival Curtas Vila do Conde. O programa nacional "Novas curtas portuguesas", por sua vez, apresenta uma seleção de géneros cinematográficos variados.

Há também duas secções dedicadas aos mais novos : "Curtinhas para todos" (para maiores de seis) e "Amiguinhos" (para maiores de três).



Aos programas propostos pela Agência da Curta Metragem juntaram-se propostas das várias instituições que aderiram ao evento, com sessões para escolas e a exibição televisiva e online.

Além do que acontece em sala, "O dia mais curto" tem também, até dia 29, exibições no Metro do Porto.

Esta segunda-feira, dia em que o programa se intensifica, há um vasto programa no Porto, com "Novas curtas portuguesas" às 16 horas no Planetário do Porto; uma sessão de "Curtinhas para todos" às 17.30 horas na Galeria da Biodiversidade; e "Curtas do Mundo" às 19 horas na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto.

O público poderá também assistir, na Casa das Artes de Famalicão, ao programa "Novas curtas portuguesas", às 19 horas. O mesmo programa estará também, pelas 15 horas, no Auditório Luís Soares na ESMAD, em Vila do Conde.

Em Lisboa há curtas às 20 horas na Cinemateca. E Faro recebe as "Curtas do Mundo" às 21 horas no Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Os bilhetes estão à venda nos locais das sessões e variam entre a entrada gratuita e os 4 euros.

"O dia mais curto" também passa pela televisão. Na TVCine 2 será exibida esta segunda-feira, às 20.30 horas, uma programação especial com "A story from Africa", de Billy Woodberry; "Nefta Football Club", de Yves Piat; e "Ruby", de Mariana Gaivão.

A RTP2 exibe, à 1.30 horas, "Entre sombras", de Mónica Santos e Alice Guimarães; "Cadoul de Craciun", de Bogdan Muresanu; "Mémorable", de Bruno Collet; e "Witness", de Ali Asgari.