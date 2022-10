"O diabo" de Gonçalo M. Tavares vai estar à solta no Porto

Marta Lima Hoje às 19:12 Facebook

O auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, recebe nesta quinta-feira, às 21 horas, mais uma edição do ciclo de conversas Porto de Encontro, promovido pela Porto Editora. Gonçalo M. Tavares é a figura central da sessão.

Gonçalo M. Tavares, o autor convidado da sessão deste mês do ciclo Porto de Encontro, vai apresentar "O diabo", o seu mais recente livro, que retoma o tema da mitologia, sucedendo-se a "A mulher-sem-cabeça" , "Homem-do-mau-olhado" e "Cinco meninos, cinco ratos".

Situada num espaço onde o tempo e o lugar não existem, a obra tem também a particularidade de rejeitar a lógica e as regras mais transversais ou lineares, dando ao leitor a possibilidade de ser transportado para a atmosfera que quiser.

Gonçalo M. Tavares publicou o primeiro livro em 2001 e já soma meia centena de títulos nos mais diversos géneros.

Além do autor de "Aprender a rezar na era da técnica", a sessão - com entrada livre - vai contar ainda com a participação do professor universitário e geógrafo Álvaro Domingues. As leituras vão ser asseguradas por Hugo Araújo.