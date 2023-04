O drama da vida registado em bobines

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:07 Facebook

Nuno Carinhas regressa à disciplina rigorosa de Samuel Beckett e estreia no Porto "A última gravação de Krapp".

"A última gravação de Krapp" é a "mise en abyme" da vida de um homem. No dia em que faz 69 anos, e cumprindo um aparente ritual, Krapp prepara-se para gravar as suas reflexões anuais. Antes disso, ouve a gravação realizada quando fez 39 anos, onde é comentado (com desdém) o registo deixado aos 29, em que havia ainda observações sobre o Krapp adolescente. Conclui o "eu" mais velho, amargurado e envolto pela escuridão, que já não há nada a dizer, sobrando apenas o desprezo pelos outros Krapps e a memória do momento em que a felicidade passou.

Escrita em 1958 para o ator Patrick Magee, é uma das peças mais representadas de Beckett, tendo sido protagonizada por nomes como John Hurt, Harold Pinter ou Bob Wilson (que encenou talvez as mais estilizadas versões de Krapp). Está agora em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, pela mão de Nuno Carinhas, que dirige um crepuscular João Cardoso. "Revisitar Beckett é como voltar à escola", diz o encenador. "Ficar debaixo de uma disciplina rigorosa que sabe bem cumprir."

A quase todos os autores se alteram as indicações cénicas, em nome da reinvenção teatral, mas com Beckett quase ninguém ousa: "As didascálias são a essência do seu teatro", diz Carinhas. "Ao fazer-se a montagem percebe-se que está tudo certo. Tirar um dos andaimes pode fazer a construção cair." Ainda assim, o encenador admite que um dos prazeres é ultrapassar certas regras.

À imagem canónica do homem trôpego enquadrado pela secretária, o gravador e caixas contendo bobines, o encenador acrescenta profundidade - um percurso até à imponente peça cenográfica onde se encontram os seus arquivos. Cria uma espécie de presença através de um inquietante jogo de luzes, que é revelada, mais tarde, em vislumbres fantasmáticos. E prolonga, ludicamente, a cena em que Krapp come bananas. Tudo o resto permanece: uma vida que abdicou da felicidade em nome da glória literária, na leitura de muitos. Ou apenas alguém que se afastou da luz para ruminar no escuro, infinitamente, sobre o seu passado. "Reclina-te sobre o corpo dela."

A peça estreia esta quinta-feira no Teatro Carlos Alberto, no Porto, às 19 horas, e estará em cena, com récitas diárias, até ao dia 23 de abril. No domingo, após a sessão das 16 horas, haverá conversa com o ator João Cardoso.