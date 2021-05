O drama sem melodrama de Old Jerusalem

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:04 Facebook

"Certain rivers", oitavo álbum de Francisco Silva, é uma reflexão madura sobre a passagem do tempo.

"Quando sofremos regressamos às margens de certos rios." Todo o ambiente de "Certain rivers", oitavo álbum de originais de Old Jerusalem, está marcado por estes versos do poeta polaco Czeslaw Milosz. "Repare-se que regressamos a certos rios, não é a qualquer rio. Regressamos a certos momentos, aqueles que são âncoras da nossa existência", diz o músico em conversa com o JN.

Escrito antes da pandemia e gravado durante esse período, os dez temas de "Certain rivers", dominados por uma acústica pausada e meditativa, poderão indiciar um regresso à simplicidade dos seus primeiros discos, lançados há quase vinte anos pela saudosa Bor Land - "April" (2003) e "Twice the humbling sun" (2005) -, mas existe um lado "conjuntural" nesse regresso, que é feito também por alguém já não é o mesmo. "As circunstâncias da gravação, em que trabalhei à distância com os colaboradores do disco, obrigaram, por um lado, a simplificar, a tornar mais despidas as canções. Mas esse processo foi também uma aprendizagem que poderá servir para o futuro. As propostas que me chegavam eram sempre uma surpresa, porque não estavam contaminadas pela minha opinião. Houve essa possibilidade de interpretações mais livres [por parte de nomes como Peter Broderick, que intervém logo no tema de abertura, "High high up that hill"; Miguel Ramos (baixo), Sérgio Freitas (teclas) ou Ricardo Baptista (sintetizador)], o que resultou num álbum diferente do que eu tinha idealizado".