Como um vírus, há obras de arte que, quando criadas, pela sua genialidade são capazes de infetar outros espíritos criativos e daí criar novas mutações e novas obras de arte. A História tem vários exemplos, mas o que contamos hoje é dos mais frutuosos de sempre, estando em constante mutação há mais de um século.

Stephane Mallarmé, poeta francês escreve em 1876 o seu poema mais conhecido "L'après-midi d'un Faune", que inspira o compositor Claude Debussy (nascido a um 25 de março) a criar o poema sinfónico "Prélude à l'après-midi d'un Faune", também uma das suas obras mais famosas.

Anos mais tarde Nijinsky, nome maior da dança, que teve uma colaboração com Debussy e os Ballets Russes, companhia emigrada da Rússia com sede em Paris entre 1909 e 1929, criou um bailado homónimo (com música de Debussy). O trabalho estreou-se no Théatre de Chatelet, em Paris, com o próprio Nijinsky no papel de Fauno. Toda a cenografia foi concebida pelo não menos conhecido Léon Bakst, que assinava os projetos de Diagilev.

Aqui pode ver o registo dessa obra, em imagens captadas em 1912.

O desempenho foi tão impressionante que levou Rodin, que estava na plateia, a criar esculturas de Ninjinsky como Fauno. Os trabalhos podem ser vistos no Museu Rodin, em França.

Sete anos mais tarde, apenas com 29 anos, Nijinsky reformou-se por insanidade. A sua mulher, Romola Nijinsky, escreveu o livro "The last years of Nijinsky", que deu origem ao filme "Nijinsky", de 1980, bastante datado mas revelador do seu percurso. Aqui o trailer:

Ao longo da história da dança foram feitas inúmeras versões deste bailado, sendo consensual que o melhor "Fauno" foi o original, ainda que haja um destaque para o colossal Nureyev neste papel. Em Portugal, a Companhia Nacional de Bailado também apresentou várias versões, entre elas a de Anne Teresa de Keersmaeker.

Aqui, o trailer de "Fauno" interpretado pelo magnético Carlos Pinillos, numa coreografia de Vasco Wellenkamp, uma revisitação de uma obra criada nos anos 1990 para o Ballet Gulbenkian:

