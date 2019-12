O furão regressa para nos apurar todos os sentidos

Catarina Ferreira Hoje às 21:05 Facebook

"Carmina Burana", de Carl Off, com a dramaturgia inconfundível de La Fura dels Baus, estará sexta-feira e sábado em Lisboa. Dia 28 atua no Porto.

La Fura dels Baus cumpre este ano 40 anos, e ainda que a sua estética tenha feito uma viagem do "punk para a clássica, estando mais domesticada, a génese é sempre a mesma", garante Carlus Padrissa, diretor da mítica companhia que atua, esta sexta-feira e sábado, no Campo Pequeno, em Lisboa, antes de rumar ao Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no sábado, dia 28.

"Carmina Burana", notável cantata de Carl Orff, marca o regresso do coletivo catalão aos auditórios, depois de vários anos a fazerem, quase exclusivamente, obras de grande escala.