"O Gangue das Luvas Verdes": velhos são os trapos

Trama policial bem urdida e reflexão social afiada sobre a 3.ª Idade , esta nova produção polaca no canal Netflix é uma lufada de ar fresco.

De proveniência menos habitual - a Polónia - "O Gangue das Luvas Verdes", aparentemente mais uma série sobre assaltos elaborados, revela-se mais divertida e aliciante do que seria de prever.

O primeiro episódio abre com um assalto a uma residência, por um grupo que tem trocado as voltas à polícia polaca, mas esta finalmente consegue um indício: uma tatuagem num braço dum assaltante.

Isso leva as autoras do assalto - três mulheres sexagenárias, cada uma especializada numa área - a decidir gozar algum tempo de descanso, fora de circulação, para as águas acalmarem. Dirigem-se então para um lar de terceira idade, onde uma finge ser cega, outra quase surda e a terceira demente.

Escolhido como refúgio apenas por ser discreto, no meio de um bosque, devido ao bom acolhimento por parte dos residentes, as protagonistas acabarão por se colocar ao seu lado, para conseguirem melhor tratamento e resolver alguns dos seus problemas causados por uma diretora pouco humana, interessada apenas em enriquecer. Colabora, por isso, com um agente funerário pouco escrupuloso e venal, que entre outros pecadilhos esvazia sepulturas e jazigos bem situados no cemitério para revender a bom preço a personalidades e políticos.

Este é o início de uma série de peripécias em que as três ladras tentam por um lado manter-se na sombra, mas por outro não resistem a combater as medidas pouco humanas e ditatoriais da diretora da instituição, aproveitando os autores da série para denunciar as práticas de muitos lares.

"O Gangue das Luvas Verdes" apresenta-se como uma série policial e humana, bem-disposta, com conseguidos apontamentos de humor negro, situações caricatas e esquemas bem pensados, que redunda numa quase guerrilha entre as três assaltantes e a diretora, e numa caricatura mordaz dos agentes da autoridade.

Com uma narrativa quase isenta de momentos mortos e em crescendo, o enredo termina de forma inesperada e com os idosos em fuga, com suficientes pontas soltas para uma eventual segunda temporada.