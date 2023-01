"O Gérard Dépardieu é uma grande inspiração para o meu cinema"

João Antunes Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

"Gostava muito de fazer um filme no vosso país", confessou Constance Meyer, realizadora de "Robusto", em entrevista ao JN. "Achei as equipas magníficas, é muito agradável filmar em Portugal". O filme com o veterano Gérard Dépardieu já está nas salas de cinema..

Depois de três curtas-metragens interpretadas por Gérard Dépardieu, Constance Meyer volta a dirigi-lo, ao lado da jovem revelação Déborah Lukumuena, em "Robusto", já nos cinemas. O veterano ator é aqui George, uma velha estrela de cinema em decadência, e vê o seu assistente e único amigo ser temporariamente substituído por Aïssa, uma jovem praticante de luta livre. Apesar das diferenças, começa a formar-se um vínculo entre os dois, quando percebem que as suas vidas são mais semelhantes do que pensavam.

O seu cinema é toda uma história de amor com Gérard Dépardieu...

PUB

Foi realmente um encontro de cinema. O Gérard Dépardieu é uma forte inspiração para mim.

Como é que se deu esse encontro? Não é muito frequente um ator com a dimensão dele aceite fazer curtas-metragens.

Quando era mais nova trabalhei no teatro. Queria ser encenadora. Era estagiária e assistente de encenação numa peça em que ele entrava. Houve logo um encontro muito forte. Depois fui estudar cinema para Nova Iorque. Foi lá que escrevi a primeira curta, que enviei ao Gérard. Perguntei-lhe se a queria interpretar e ele disse que sim.

Qual foi a reação dele quando recebeu o guião de "Robusto"?

Levantou algumas questões. Ele sabia como eu filmava, mas tive de lhe explicar que não era um filme voyeurista ou que fosse à procura de coisas da intimidade dele. Era preciso que estivesse protegido por esta personagem, que é de ficção, mesmo que tenha pontos em comum com o ator que toda a gente conhece. O que me interessava era ir à procura da doçura, da feminilidade, da fragilidade dele. E não do lado Obélix.

E a Déborah Lukumuena, como é que a descobriu?

Eu escrevi o argumento já a pensar nos dois. Quando comecei a escrever já tinha a Déborah e o Gérard em mente. Tinha-a descoberto em filmes em que ela entrou em França e ouvi muitas emissões dela, ouvi muito a voz dela. Nunca a tinha encontrado mas escrevi para ela.

Se podemos pensar que a personagem do Dépardieu é muito próxima dele, não será o caso da Déborah. Como é que a transformou na mulher que vemos na tela?

Eu penso que ela também é muito próxima da personagem. Tratei-os da mesma forma. Só que a Déborah não é lutadora na vida real. Teve de fazer luta livre para se treinar. Ela pode ter uma opinião diferente, mas sinto que ela é muito parecida com a personagem. As personagens dos dois inspiraram-se em coisas que eu senti nos atores.

Há uma grande tensão entre os dois, sobretudo no primeiro encontro. Como é que trabalhou essa tensão, que é quase física?

Foi algo que se passou naturalmente. A Déborah e o Gérard são dois atores muito intuitivos. Não trabalhei muito com eles, filmei o encontro. O encontro das duas personagens e o encontro dos dois atores ocorreu ao mesmo tempo. O que me deram foi a realidade desse encontro. Olharam-se como dois animais selvagens. Não valia a pena explicar nada, porque eles sentem as coisas. Houve ao mesmo tempo uma certa timidez e uma desconfiança. Mas também fascínio um pelo outro.

A primeira coisa que se sabe de um filme é o seu título. De onde vem "Robusto"?

A primeira versão que escrevi, que não estava completamente conseguida, não tinha este título. Andei à procura de um adjetivo que simbolizasse a força e ao mesmo tempo aquilo que para mim o filme conta, a fragilidade das personagens. Mas uma certa endurance na vida. São resistentes, mas frágeis. Não apenas um corpo que é um envelope robusto. Foi essa nuance que tive vontade de encontrar.

Pode falar da sua colaboração no argumento com a Marcia Romano, que recentemente escreveu também "O Acontecimento"?

Penso que já o tinha escrito quando começou a trabalhar comigo. Mas foi mais um diálogo de consulta de argumento, muito importante, porque tinha muita necessidade de falar. Antes de escrever uma cena precisava de discutir durante bastante tempo. A Marcia foi como que a minha psicanalista.

A presença do Gérard Dépardieu deve ter ajudado bastante, mas há sempre as dificuldades do primeiro filme...

Tive bastante sorte, porque o guião ficou conseguido muito rapidamente. O período de desenvolvimento não foi muito longo. Quando encontrei a minha produtora já tinha escrito o argumento. Depois ela fez todo o trabalho de financiamento. Ao fim de um ano estávamos prontos a filmar, mas houve o primeiro confinamento. Acabámos por filmar durante o segundo confinamento. Passámos entre as gotas da chuva. O Gérard Dépardieu tem uma certa idade, não queríamos que apanhasse covid-19.

Trabalhou como assistente numa coprodução portuguesa, "Cinzas e sangue", realizada pela Fanny Ardant. Que recordações tem desse período?

Na realidade trabalhei com o Paulo Branco, na produção portuguesa de um filme, mas que foi filmado na Roménia. Mas gosto muito de Portugal e já visitei uma amiga durante uma rodagem. Achei as equipas magníficas, é muito agradável filmar em Portugal. Gostava muito de fazer um filme no vosso país.