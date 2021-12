O Guidance regressa para "mudar o Mundo pela dança"

Rui Dias Hoje às 10:03 Facebook

"Mundança" exprime a utopia que move o festival desde o primeiro momento

Entre 3 e 12 de fevereiro de 2022, o Guidance está de volta, depois de uma paragem forçada pela pandemia, em 2021. Em destaque nesta edição está a dupla de coreógrafos portugueses Sofia Dias e Vítor Roriz, que se apresentam com três trabalhos ao público de Guimarães: "Escala", dia 3; "Sons mentirosos misteriosos", nos dias 6 e 7; e "Um gesto que não passa de uma ameaça", no dia 9.

Rui Torrinha, o diretor artístico do evento, afirma que conceptualmente o festival se articula à volta das ideias de retenção e "mundança". A retenção está relacionada com "aquilo que os corpos foram acumulando, em que foram forçados a retenções de comportamentos e de gestos. Como é que a opressão dos corpos, de algum modo, influenciou o ato criativo?". Já a palavra "mundança" remete "para a ideia de mudar o Mundo pela dança". É uma utopia que o Guidance adotou, desde o primeiro dia, defende o diretor artístico do festival.

Em termos artísticos, o Guidance oscila entre aquilo que estava previsto para a edição de 2011 e outras propostas que, entretanto, surgiram. Há um olhar para as obras de repertório, "uma preocupação com a vertigem do tempo". Pretende-se que as gerações mais novas se detenham no percurso dos coreógrafos.

Peeping Tom regressam

Outro dos destaques do festival é o retorno de Peeping Tom, no dia 5, para fechar a trilogia, com "Kind", depois de "Vader" e "Moeder". "Tanzanweisungen (It wontý be like this forever)", de Moritz Ostrusschnjak, e "Body monologue", de Anastasia Valsamak, resultam da relação do Guidance com o Aerowaves. São dois coreógrafos colocados entre os 20 emergentes, na Europa, por este hub de descoberta de novos talentos.

Vera Mantero regressa a Guimarães, numa coprodução d"A Oficina, no dia 10, com "O susto é um mundo". A outra coprodução d"A Oficina sobe ao palco no dia seguinte: "Cabraquimera", de Catarina Miranda, tem circulado na rede 5 Sentidos.

O Guidance fecha no dia 12 com "Hands do not touch your precious me", de Wim Vandekeybus, uma estreia nacional. Uma peça que aborda o contraste entre luz e sombra, tensão e harmonia.