O homem que desmascara os falsificadores de Dalí vai estar no Porto

Catarina Ferreira Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Nicolas Descharnes estará esta quarta-feira no Porto para falar sobre arte a convite da Polícia Judiciária.

Os bigodes espetados para o céu, o olhar pícaro, o cabelo impecavelmente penteado - esta é a imagem com que convivem todos os que não foram contemporâneos de Salvador Dalí, e por trás desta criação está o fotógrafo francês Robert Descharnes.

Os dois conheceram-se a bordo do paquete transatlântico América, fazendo a ligação entre a Europa e os Estados Unidos, em 1950. Robert Descharnes trabalhava à época com o pintor francês Georges Mathieu, amigo pessoal de Salvador Dalí e de Gala. Algures no meio do Atlântico, a história de uma família mudaria de curso.