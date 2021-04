Jorge Manuel Lopes Hoje às 12:04 Facebook

Música para esplanadas à beira mar, museus que curam, a novela sem fim de Elena Ferrante, jazz em filme, jazz no ar, jazz em toda a parte.

Há primavera na música dos STR4TA, banda que reúne Gilles Peterson e Jean-Paul Maunick. O primeiro tem raízes entre França e Reino Unido e é editor discográfico, DJ e radialista. O segundo é músico, produtor e compositor, também rumou às ilhas britânicas depois dos primeiros anos de vida nas Maurícias, e fez parte de algumas formações do movimento britfunk original, no final dos anos 1970 e início dos 80, com destaque para a fundação dos Incognito. "Aspects" é o magnífico álbum de estreia da dupla, e com "Rhythm in your mind" só fica a faltar um bar na praia às sete da tarde.

Em tempos dominados pelo espetro da doença, pense-se em curas. O Museu da Farmácia, em Lisboa e no Porto, reabriram, voltando a ser possível realizar viagens no tempo e na ciência, com ponto alto nas reconstituições de farmácias de diversas eras. No caso português, passa-se em revisão mais de 500 anos, incluindo uma botica do século XVIII e uma farmácia do início do século XX, ambas em Lisboa, e a minuciosa ressurreição da portuense Farmácia Estácio, numa versão de há 100 anos. Do resto do planeta, os dois museus mostram vestígios de artefactos associados à saúde representativos de civilizações como a asteca, inca, egípcia ou tibetana, numa corrida pelos milénios que termina nas farmácias portáteis da nave espacial Endeavour.

As escavações em busca da identidade da autora, ou autor, por trás do nome Elena Ferrante, não param. Agora, as pistas apontam para um escritor napolitano, Domenico Starnone, que por sua vez é casado com uma tradutora, Anita Raja, que também já foi apontada como a criadora de "História de quem vai e de quem fica" e "A amiga genial". Confusos?

A revista britânica "Sight & Sound" compilou uma lista útil de dez filmes chave com jazz no epicentro. O primeiro de um rol ordenado cronologicamente é a curta-metragem "Momma don"t allow", de 1955, realizado pelos então principiantes Karel Reisz ("A amante do tenente francês") e Tony Richardson ("A carga da brigada ligeira"). Um documento raro, em filme, da cena jazz em Londres num tempo em que este idioma ainda não havia sido destronado do topo da música popular pelo rock.

Avance-se quase 70 anos na história do jazz, género que não cessa de propagar em direções conhecidas e por descobrir, e que vive um momento especialmente positivo na relação com o grande público. "Entrustment" é o tema que fecha "Uneasy", álbum do pianista Vijay Iyer, acompanhado pela baixista Linda May Han Oh e pelo baterista Tyshawn Sorey. Três músicos vitais deste tempo, em ponderada e vibrante conversa: