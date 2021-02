O jornal que desafia a história oficial do Brasil

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:17 Facebook

O quarto álbum de originais de Luca Argel, carioca radicado no Porto desde 2012, não se materializa em vinil ou em CD, mas sim num jornal onde as notícias contestam a versão oficial sobre o processo de abolição da escravatura no Brasil e as suas consequências.

A manchete da edição é "Samba de guerrilha", porque aqui se conta a história do género musical que se entrelaça com todo esse processo.

Luca chama "samba ópera" a este objeto multidisciplinar que poderá ser adquirido no Bandcamp e que dá acesso às canções através de um código. A ideia não é inédita, lembra o cantor, evocando a "Ópera do malandro" de Chico Buarque. Mas há uma diferença fundamental: "A obra do Chico é ficcional, foi pensada para subir a um palco. O meu álbum é documental, resulta de pesquisa histórica, e há uma narrativa que se desdobra através das canções".

Para abalar a história "que se ensina nas escolas", Luca mergulhou, desde 2016, na leitura de obras que disputam essa versão, como "Dicionário da escravidão e liberdade", conjunto de textos organizado por Lilia Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes. Apoiado nessa literatura, o cantor redigiu as notícias que são narradas por Telma Tvon, autora do romance "Um preto muito português" (2018).

Dois momentos históricos têm especial destaque em "Samba de guerrilha": a assinatura da lei que extingue a escravatura no Brasil, a "lei áurea", de 1888, lembrada como o dia em que "uma princesa branca assinou um papel" (Isabel do Brasil, filha do imperador Pedro II). Luca também recorda figuras anteriores, que sem a solenidade de um ato imperial combateram o esclavagismo, como Teresa de Benguela ou o Dragão do Mar, pescador que liderou o movimento dos jangadeiros do porto do Ceará, que se recusavam a transportar escravos.

Mas é o momento seguinte à abolição, e a falta de um plano de integração para os antigos escravos, que terá um impacto estrutural no que viria a ser o Brasil: "Ao abandonar à própria sorte 700 mil negros e negras, da noite para o dia, sem trabalho, sem educação, sem terra, e ainda por cima com o peso do racismo sobre as costas, a abolição brasileira trouxe a liberdade no papel, mas na prática plantou a semente da mais profunda desigualdade social", pode ler-se no jornal de Luca.

o nascimento do samba

O êxodo dessa multidão de deserdados para as grandes cidades, sobretudo para o Rio de Janeiro, onde confluem novas vagas de imigrantes no inicio do século XX, está na origem de outro episódio-chave: a dinâmica musical que se criou na antiga Praça Onze de Junho. "É ali que nasce o samba enquanto género estabilizado", diz Luca Argel. "No convívio entre os ritmos de tradição africana e os instrumentos ibéricos, como o cavaquinho, ou o pandeiro, de origem árabe. É nas casas em torno da praça que os músicos se reúnem." A história não acaba bem: nos anos 1940 a praça é demolida, dando continuidade, segundo a tese do jornal de Luca, a um processo de perseguição ao samba que incluiu também a "lei da vadiagem". Lidando desde sempre com obstáculos e preconceitos, o samba "agoniza mas não morre/ alguém sempre te socorre", canta Luca Argel com as palavras de Nelson Sargento.

O corpo vivo do samba

Fazendo uma operação oposta à dos Nouvelle Vague, que transformam géneros musicais numa sopa indistinta de bossa nova, Luca Argel estica os limites do samba até ao encontro com o rock, a eletrónica ou o hip-hop. As raízes não desaparecem, antes se expandem e reinventam, dando continuidade a uma "língua viva" que sempre se alimentou de vocábulos estrangeiros. Composto de versões, de Alfredo Português a Paulinho da Viola, os temas alternam com narrações que descrevem duas histórias imbricadas: a do Brasil e a do samba.