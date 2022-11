O legado da família Andresen numa só obra completa

Bruna Pereira Hoje às 22:13 Facebook

Historiador Gaspar Martins Pereira lança livro sobre a história familiar e empresarial de João Henrique Andresen

O legado da família Andresen prolonga-se até hoje "e este livro é a sua prova", assinalou o jornalista e historiador Germano Silva, na apresentação de "J. H. Andresen: a família, a empresa e o tempo 1841-1942", esta terça-feira, no Porto.

O livro relata a história da família de Sophia de Mello Breyner e de Ruben A e é da autoria de Gaspar Martins Pereira, professor catedrático aposentado.

"É um património muito importante para a cidade", acrescenta Germano Silva, que considera a obra "magnífica".

O livro foi um desafio proposto por João van Zeller, bisneto de João Henrique Andresen, no momento em que o busto do bisavô ia ser leiloado. Além de o ter resgatado para a Galeria da Biodiversidade, também propôs a Martins Pereira investigar a história de J. H. Andresen e dos seus descendentes até à terceira geração.

Na primeira fila estavam membros da família Andresen que, de acordo com o escritor, "foram e são a alma deste livro", revelando que "tiveram a paciência de ouvir todas as minhas interrogações". O volume contém retratos, fotografias, documentos dos negócios dos Andresen, excertos de notícias nos jornais, ilustrações de garrafas de vinho Andresen, entre outras preciosidades.

A historiadora Maria do Carmo Séren destacou, por seu lado, a dificuldade que é construir uma história biográfica e familiar com esta dimensão, dado "o afogamento de fontes" em que Gaspar Martins Pereira teve que mergulhar. O autor desenvolveu a investigação durante dois anos, tendo recorrido a milhares de documentos de bibliotecas e arquivos, com a ajuda da investigadora Paula Montes Leal.

Gaspar Martins Pereira admitiu que o seu livro "é um trabalho artesanal", que deixa muitas pontas soltas, mas que responde a muitas outras. Com muitas dúvidas em publicá-lo, por causa dessas mesmas incertezas, o escritor chegou à conclusão de que "por mais incompleta e imperfeita que fosse a narrativa que tinha criado, ela já não era minha e tinha a obrigação de a publicar".

Busto de J. H. Andresen ficará em exposição

O busto perdido de João Henrique Andresen foi revelado no decorrer da cerimónia. A vice-reitora para a cultura da Universidade do Porto, Fátima Vieira, e o bisneto de J. H.Andersen, João Van Zeller, procederam ao descerramento.

A escultura em mármore data de 1986, é da autoria de Simões de Almeida Júnior, esteve perdida, esteve para ser leiloada, mas foi foi resgata a tempo pelo bisneto, que a comprou e doou à Universidade do Porto.

O busto irá continuar agora exposto na Galeria da Biodiversidade, antiga casa dos avós de Sophia de Mello Breyner e de Ruben A.