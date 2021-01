O leilão mais inusitado do Mundo

Catarina Ferreira Hoje às 20:00 Facebook

O Guinness World Records Museum no Canadá fechou e está a leiloar todos os seus produtos.

O dia 7 de setembro foi o último em que o museu de feitos bizarros, situado no lado canadiano das Cataratas do Niagara, teve as suas portas abertas. A instituição estava aberta desde 1978 e fechou de vez após 42 anos.

A empresa Ripley Auctions, detentora do museu, anunciou em comunicado que irá leiloar online, no dia 12 de fevereiro, todo o seu espólio. Desde 22 de janeiro que é possível consultar o catálogo e fazer licitações.

O conteúdo do museu, descrito pela empresa como "uma homenagem ao livro protegido por direitos autorais mais vendido de todos os tempos", precisa de uma casa nova que se advinha dispersa pelo Mundo.

O que se pode encontrar no catálogo? "Memorabilia de museu como artefactos, personagens esculpidos, exposições e ainda itens menores, como galardões discográficos emoldurados", escreve a empresa, acrescentando: "Imperdível para qualquer entusiasta".

Logo a abrir há uma cadeira elétrica semelhante a uma real mas ativada por moedas, acompanhada de uma máquina de fumo para obter efeitos mais reais.

Os compradores podem também fazer licitações por objetos como a menor bicicleta do Mundo ou o maior jogo de flippers. Na categoria maiores-e-menores também se pode comprar uma réplica da cabine telefónica de madeira que pertencia a Robert Wadlow, o homem mais alto do Mundo. E também a sua cadeira: a licitação está em 100 dólares (82,4 euros).

A empresa destaca outros itens, apontando para recordistas como a jukebox Wurlitzer OMT Vinyl 1015 e uma câmara fotográfica em miniatura Petal.

Pode também fazer licitações em objetos de feira, como casas de espelhos, jogos interativos, ou testes de força de aperto ou de soco. Há também um contador de população mundial desatualizado e várias réplicas humanas em tamanho real, desde a mulher mais tatuada do Mundo à versão sem cabeça do homem mais pesado do Mundo, para que possa tirar fotografias.



Portugal também tem um historial bastante grande de recordes do Guinness.

Carlos Santos detém o recorde do maior número de horas seguidas a tocar bateria: 133 horas e 3 minutos. Temos também o recorde de maior número de toques numa tecla de piano num minuto: António Domingos tocou 824 vezes numa tecla de piano nesse período de tempo. E o aplauso mais ruidoso de sempre, com 111 decibéis, aconteceu num concerto de Tony Carreira no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Também no futebol merecemos destaque no Guinness. Cristiano Ronaldo é uma das personalidades com mais recordes: é o homem mais seguido no Instagram e o jogador de futebol com mais golos na Liga dos Campeões. O Benfica é o clube do Mundo com mais associados, no Estádio do Dragão bateu-se o recorde do maior lançamento de aviões de papel e no Estádio do Jamor criou-se o maior logótipo humano, para o Euro 2004.

Somos também detentores da maior omelete do Mundo (pesava seis toneladas) e do maior piquenique.

Sem esquecer a maior onda surfada, obra do brasileiro Rodrigo Koxa na Praia do Norte, na Nazaré: a massa de água media 24,38 metros.

