"O medo dos ataques terroristas ainda existe em Paris"

João Antunes Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Realizador francês Cédric Jimenez fala-nos de "Ataque a Paris", já nas salas. O filme mostra a ação da perspetiva da Polícia, durante os cinco dias da gigantesca operação de caça ao homem, com a toda a tensão e pressão social e política que envolveu o caso.

No dia 13 de novembro de 2015, Paris foi alvo de terríveis ataques por parte de fundamentalistas islâmicos, com mais de uma centena de vítimas, concentradas sobretudo no Bataclan. "Ataque a Paris", já nas salas portuguesas depois de fazer perto de dois milhões e meio de espetadores em França, recria a caça ao homem efetuada pela polícia nos cinco dias que se seguiram aos atentados. O realizador do filme falou em Paris ao JN.

Lembra-se onde estava no dia dos ataques?

PUB

Estava em Budapeste, a filmar "O homem do coração de ferro". Foi a minha filha, que mora perto do Bataclan, que me telefonou, em pânico. A maior parte da equipa de filmagem era francesa e como estávamos longe, como que nos sentíamos culpados de não estar lá, juntámo-nos todos no meu quarto a olhar para a televisão. Foi terrível.

Que ajuda institucional teve para que se possa saber agora como foram esses cinco dias após os atentados?

Foram os polícias, sobretudo. Como o filme se passa seguindo unicamente o seu ponto de vista e que durante esses cinco dias mais ninguém estava com eles, só eles é que me podiam informar do que se passou. Explicaram-me como é que o inquérito se desenrolou, como funciona o serviço e, o que mais me interessava, como é que eles viveram aqueles dias. Com aquela pressão louca, a fadiga, o stress.

E foi uma investigação bem sucedida, o que nem sempre é o caso...

Foi difícil, porque não se conhecia o nome, o rosto, a identidade dos culpados. Foi como procurar uma agulha no palheiro. Foi necessário fazer apelo a informações por toda a parte, o que acabou por estar na origem do testemunho que se tornou chave na descoberta dos culpados. Esse acaso foi também o fruto do trabalho que puseram em marcha. Foi duro para eles, segundo me disseram.

Tiveram de trabalhar sob pressão de todo o lado...

Cada minuto era como que dez horas, na cabeça deles. Tiveram de trabalhar sob a pressão do Estado, dos políticos e com o medo das pessoas, que temiam poder haver outro ataque. Enquanto não os apanharam, esse medo existiu. E o medo dos ataques ainda existe.

Pode explicar o que se passou com a personagem interpretada por Lyna Khoudri, a testemunha chave para encontrar os culpados?

A personagem real está no anonimato, eu não podia encontrar-me com ela nem falar-lhe. A polícia disse-me qual foi a intervenção dela e pude ler as declarações que fez durante o interrogatório. Criei aquela personagem de raiz. A Lyna Khoudri, que interpreta a personagem, é de origem argelina e praticante. Não a pus a usar o véu com nenhum preconceito por detrás. Criámos a personagem assim.

Foi a própria pessoa que ela interpreta que reagiu a essa opção...

A advogada foi ver o filme com ela. Nós não pudemos estar lá, mas sabemos que ela gostou muito do filme. Mas na realidade não usa o véu e gostava que puséssemos no filme uma frase a explicá-lo. Foi o que fizemos. É claro que a imprensa empolou o caso. Se tivesse sabido que não usava véu não a tinha criado assim. Não coloquei o véu como uma espécie de símbolo.

O seu filme já não é o primeiro sobre o tema...

Houve o filme da Alice Winocur, "Memórias de Paris", que é muito bom. E há outros. Qualquer tema importante pode ser tratado sob ângulos completamente diferentes. Tudo o que tem a ver com a memória, com a guerra, são temas tão vastos, que tocam a questão das vítimas, da própria democracia.

Voltou a trabalhar com o Jean Dujardin, é algo que costuma fazer, trabalhar várias vezes com os mesmos atores?

Gosto muito da cumplicidade no trabalho, do espírito de equipa. Quando as coisas se passam bem e a confiança se instala, com uma relação de trabalho de troca, tenho tendência a querer voltar a ter essa experiência. Há muitos benefícios humanos e profissionais. Quanto mais nos conhecemos, mais confiança temos uns nos outros. E mais nos damos, mutuamente. Gosto muito de fidelizar as minhas relações de trabalho.

O Jean Dujardin tem um papel um pouco diferente daquele a que nos tem habituado. Como é que reagiu ao convite?

Disse imediatamente que sim. Já tínhamos feito "La french", onde tinha um papel "sério". Já tínhamos trabalhado nesse terreno. E conhecemo-nos bem. Quando lhe telefonei disse logo que sim. Teve confiança em mim porque já tínhamos feito esse filme juntos e tudo se tinha bem passado. Foi ótimo trabalhar outra vez com ele.

Como é que trabalhou com os atores? Parece que nunca sabem bem onde está a câmara. É propositado?

Eu procuro sempre uma certa vitalidade, uma espontaneidade. Gosto do selvagem, do "ao vivo". Quero que o espectador viva o filme, que mergulhe no seu interior. Por vezes tenho de lhes dizer onde está a câmara. Gosto de criar o caos, mas também não lhes escondo a câmara.

O facto de ter trabalhado no documentário ajuda a criar esse clima?

Não creio. Tem a ver com a minha abordagem do cinema. Eu procuro. Quanto mais avanço nos meus filmes, mais procuro. Gosto da ideia de não ser nada fabricado, mas que também é algo de muito técnico e controlado. Gosto que seja um caos controlado. Para transmitir essa tensão e esse dinamismo à imagem.

Tem-se especializado em filmes de ação. Sente que podia fazer um filme intimista?

Claro que sim. Seria forçosamente no quadro de relações humanas tumultuosas e apaixonadas. As pessoas falam muita da ação nos meus filmes, porque em França não há muitos filmes assim. Mas não é nas cenas de ação que ponho mais energia. Para mim, é fácil fazer cenas de ação. A cena mais importante dos meus filmes nunca é a cena de ação. É o lado espetacular, também aprecio, claro, mas não é a minha linha principal de reflexão.

Que outras dificuldades teve a tratar um episódio verídico?

Quando fazemos um filme baseado num facto verídico temos de respeitar a realidade. É confortável, porque os factos existem, mas também é uma prisão de criação, porque isto não podemos fazer, aquilo não temos o direito, temos a vontade que aquelas duas personagens se apaixonem mas não pode ser porque não aconteceu assim. A ficção permite divertir-nos um pouco mais sobre o que as personagens fazem.

Que reações teve o filme quando estreou em França?

O filme estreou em novembro e as reações foram muito boas. Foi um grande sucesso de público, o segundo maior do ano passado em França e teve uma boa imprensa. Apesar de haver jornais que continuam com a ideia de que eu faço filmes americanos, quando se vê bem que sou francês.