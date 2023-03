Tiago Rodrigues Alves Hoje às 21:30 Facebook

Thom Yorke e Jonny Greenwoond, as duas forças criativas dos Radiohead, uniram-se para criar um dos álbuns do ano.

Do isolamento introspetivo ditado pelo confinamento geral da covid-19 nasceram os The Smile, um projeto das duas forças criativas dos Radiohead: Thom Yorke e Jonny Greenwood. No ano passado, com o enterro definitivo da pandemia, saiu "A light for attracting attention". É claramente o melhor álbum dos Radiohead, sem ser dos Radiohead; tão bom que até merecerá uma referência própria no catálogo da banda e nos lugares cimeiros.

Este foi um disco concebido à distância, com vários avanços e paragens, cortes e colagens, até à junção das várias pistas e à conclusão dos 13 temas finais. Estão lá os riffs e as melodias inquietantes e hipnóticas, as vocalizações arrastadas, a eletrónica e a atenção ao detalhe - em grande parte destacada pelo trabalho de Nigel Godrich, o icónico e histórico produtor dos Radiohead -, mas também há inovações e uma excitante dinâmica orgânica graças à bateria de Tom Skinner, fundador dos Sons of Kemet.

O quarteto deu à luz um trabalho coeso, sem os ares experimentalistas que muitas vezes contaminam os projetos paralelos. Mas, coeso não quer dizer monolítico. Há variedade e muita. Desde os ares punk em "You will never work in television again" às reflexões tranquilas e melódicas de "Pana-Vision", "Open the floodgate"s e "Speech Bubbles", passando pelas eletrónicas e riffs de tempos desconcertastes como "The Opposite", "A hairdryer" ou "Thin Thing" e ainda a enérgica e contagiante" We don"t know what tomorrow brings" que merece ser ouvida aos berros e aos saltos.

É um disco que, apesar de não ser oficialmente dos Radiohead, pode e merece ser considerado como um dos melhores álbuns da banda e que consegue devolver aquela pontinha de brilho extra que vinha a ser perdida nos últimos temps. Quem ouvir "A light...", facilmente consegue perceber que a luz ainda alumia. Este ano, Thom Yorke já anunciou que deverá haver um segundo disco dos The Smile. Esperamos que não seja preciso uma outra pandemia para ele ver a luz do dia

"A light for attracting attention"

The Smile