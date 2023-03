O melhor da dança contemporânea em Coimbra

Mariana Soares Hoje às 17:22 Facebook

Começa este fim de semana mais uma edição do festival Abril Dança Coimbra, que decorrerá durante todo o mês. O festival arranca com o espetáculo "TIME", da coreógrafa Aldara Bizarro, no espaço do Teatrão.

Abril Dança Coimbra conta com espetáculos, exposições, debates e sessões de cinema e de poesia, contabilizando um total de 27 iniciativas que mostram o que melhor se faz, nacional e internacionalmente, na arte da dança contemporânea.

Nesta edição de 2023, o festival tem ainda como diferencial o facto de ser, pela primeira vez, organizado por quatro instituições: o Teatro Académico de Gil Vicente, o Convento São Francisco, o Teatrão e a Escola da Noite. Os eventos serão repartidos pelos edifícios das instituições que o organizam.

De entre a programação, destaca-se o espetáculo "[O Sistema]", com direção artística e coreografia de Cristina Planas Leitão. Este será apresentado no próximo dia 6 no Teatro Académico de Gil Vicente.

Abril Dança Coimbra visa promover a comunicação entre as instituições de ensino e o público em geral.