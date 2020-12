O melhor de 2020 na música

JN Hoje às 16:13 Facebook

Os músicos Dino d'Santiago e Cláudia Pascoal e o promotor de espetáculos João Carvalho revelam os discos que mais os ajudaram a lidar melhor com o ano 2020.

São discos que trazem música interventiva, dançável, intimista, lasciva. A juntar a isso, alguns até nasceram da imaginação de boas almas. Marcaram um tempo pessoal, refletiram circunstâncias globais. Foram feitos em Portugal e no resto do planeta.

Dino d'Santiago, cantor e compositor

Enchufada na zona vol. 2, Branko

Mais antigo, Bispo

Mercúrio, Jimmy P x Carolina Deslandes

A bênção e a maldição, Paulo Flores x Prodígio

Made in Lagos, Wizkid

"Enchufada na zona vol. 2" faz uma viagem bonita pela eletrónica global, de Lima a Dakar, de Lisboa a Cabo Verde ou Angola. "Mais antigo" solidifica o Bispo como

um dos grandes artistas contemporâneos do hip-hop tuga. "Mercúrio" é uma ode à irmandade, à união; foi o disco que mais ouvi em 2020. O Paulo Flores e o Prodígio são dois ativistas fervorosos de Angola, um representando a música tradicional, o outro o hip-hop. Wizkid realizou o que é, para mim, o álbum de afrobeats mais completo feito até hoje.

João Carvalho, promotor

Live forever, Bartees Strange

Conceptualmente diverso, "Live forever" utiliza uma série de elementos já testados por diferentes artistas, porém, numa abordagem íntima de um artista que conquista os amantes da música com ao ás de um álbum.

A hero's death, Fontaines D.C.

Depois de atingirem a popularidade com o maravilhoso "Dogrel", álbum de estreia do ano passado, os Fontaines D.C. não falharam perante o famoso receio que é lançar o segundo album.

Idiot prayer: alone at Alexandra Palace, Nick Cave

Este álbum gravado ao vivo sem público no Alexandra Palace é dos momentos mais solenes de um artista que já nos habitou a outros momentos solenes.

Heaven to a tortured mind, Yves Tumor

A música de Yves Tumor continua igualmente obscura e lasciva , mas agora com uma renovada sensibilidade pop que torna a sua obra ainda mais sedutora.

The new abnormal, The Strokes

Porque é o regresso aos hits dançáveis da banda que mais me fez dançar durante a quarentena.

Cláudia Pascoal, cantora

Rumo ao eclipse, Tiago Bettencourt

Sensei!!!! BFF!! Já vos disse que gosto muito deste ser humano? É que gosto muito deste ser humano. E não é que fez das coisas mais quentes deste ano? Sou suspeita, porque dei uma perninha no álbum, portanto é bem especial para mim. Mas a verdade é que é das coisas mais honestas que ouvi e senti. Não vem só com o Bettencourt que o mundo conhece, mas também com um alter ego com excelente gosto estético. Sou fã. Do alter ego e do Bettencourt.

Canções do pós-guerra, Samuel Úria

Meu amor Sami a fazer magia neste ano estranho. Se no final da escuta do álbum estava em posição fetal? Sim, estava. Mas se era uma posição fetal de um lugar cheio de amor? Sim, era. Sem dúvida dos álbuns mais bonitos deste ano e com grande honra apareço, assim despercebida, em dois videoclipes, como quem quer fazer parte deste universo tão único criado por um ex-professor de Desenho com um metro e tal, quase a chegar ao dois.

Teorias do bem estar, Filipe Karlsson

Que bela surpresa deste ano! É o meu "go to" para me sentir bem! Para cozinhar com ânimo, para correr sem pingar suor porque estou demasiado ocupada a dançar. Pode ser por ter um Casio igual ao meu, mas sinto que o Filipe e eu temos muitas semelhanças. Viram? Eu a chamar-lhe Filipe como quem partilhou a professora de Português. Sinto aqui o início de uma linda amizade e, quem sabe, colaboração.

Revezo, Filipe Sambado

"É tão bom! É tão bom!" já diz o refrão da terceira música do álbum e lá está: é a minha opinião sobre o mesmo. Vem ao de cima um "Minho" firme, com o qual me relaciono, e tem tanto de inovador como de tradicional. A tradução perfeita de quem se muda para Lisboa: estranhas no início mas depois começas a perceber que o pessoal gosta de jogar cartadas e beber vinho doce tanto como tu.

!, Cláudia Pascoal

É preciso mesmo justificar a minha decisão? Não, não é egocentrismo da minha parte. Estranho estar a escolher o meu próprio disco, mas como a premissa deste countdown é "álbuns que te ajudaram a ultrapassar 2020", então este álbum foi sem dúvida, a minha motivação para que os dias mais parados fizessem sentido. Saber que, de alguma maneira, este trabalho que envolveu tanta gente boa ajudou humanos a passarem o tempo já me provoca imensa felicidade e faz-me sentir útil neste ano menos produtivo.