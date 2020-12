O melhor de 2020 no cinema

JN Hoje às 20:44 Facebook

Os realizadores Vicente Alves do Ó e João Pedro Rodrigues e a atriz Maria Leite revelam os filmes que mais os inspiraram, entusiasmaram e fizeram pensar em 2020.

São filmes que se cruzaram com os nossos criadores convidados em grandes e pequenos ecrãs. Denunciando percursos pessoais de descoberta que tiveram lugar em 2020 mas não necessariamente com obras de 2020. Geralmente sem hierarquizar.

Vicente Alves do Ó, realizador

Sound of metal, Darius Marder

Collective, Alexander Nanau

The social dilemma, Jeff Orlowski

Palm Springs, Max Barbakow

Honeyland: a terra do mel, Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov

2020 foi um ano atípico, com poucas pessoas nas salas, mas onde o cinema não parou de nos surpreender. Os títulos que indico são disso sintoma e prova: são cinco momentos de grande cinema, mesmo que vistos no pequeno ecrã, mas que não deixam de provar que o grande cinema não conhece limites na sua projeção. Recomendo.

João Pedro Rodrigues, realizador

Cinco filmes vistos em sala por ordem alfabética:

A vida invisível de Eurídice Gusmão (2019), Karim Aïnouz

Équation à un inconnu (1980), Dietrich de Velsa aka Francis Savel

It must be heaven (2019), Elia Suleiman

La Gomera (2019), Corneliu Porumboiu

Liberté (2019), Albert Serra

Da reinvenção do melodrama por Karim Aïnouz, que aqui assina o seu melhor filme, uma comoventíssima história de resistência à intolerância da sociedade patriarcal do Rio de Janeiro dos anos 50, ecoando noutras intolerâncias da atual conjuntura política e social do Brasil; à reinvenção do thriller por Corneliu Porumboiu. De um porno gay pré-sida, realizado em 1980 sob pseudónimo pelo pintor Francis Savel (a que cheguei por esse grande e injustiçado desconhecido Guy Gilles, realizador francês que foi a minha maior descoberta cinematográfica, desta vez virtual, deste ano) e restaurado por iniciativa do realizador francês Yann Gonzalez, relançado em 2020 e por cá visto no festival Queer Lisboa, à teatral libertinagem num eucaliptal (português) por Albert Serra; até ao keatonesco último filme de Elia Suleiman, realizador de escassos mas fundamentais filmes palestinianos.

+ três curtas também por ordem alfabética:

A grande paródia (2019, 5"), André Carvalho

Errar a noite (2020, 29"), Flávio Gonçalves

Heliconia (2020, 27"), Paula Rodríguez Polanco

Três corajosos filmes de três jovens e prometedores realizadores, uma colombiana e dois portugueses.

Maria Leite, atriz

Boas maneiras, Juliana Rojas

I'm thinking of ending things, Charlie Kaufman

O colapso, coletivo Les Parasites

O fim do Mundo, Basil da Cunha

Mosquito, João Nuno Pinto

A atribuição de pódios nas artes é sempre de desconfiar; qualquer tipo de discurso que enuncie uma escolha de gosto, que valide uma obra ou autor em detrimento de outras deve sempre ser duvidado. Nesse sentido, por puro entretenimento e sem qualquer pretensão qualitativa ou quantitativa, partilho uma lista de cinco filmes estreados em 2020 que me marcaram, inspiraram, entusiasmaram e fizeram pensar.