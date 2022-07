O melhor de Dino D'Santiago numa noite de veneração a Florence

Daniela Jogo Hoje às 04:09 Facebook

Um dia que começou calmo mas acabou nos picos da euforia com Florence + The Machine e Dino D'Santiago a fazerem as delícias do público. O segundo dia foi a prova que há mais no NOS Alive do que os grandes cabeças de cartaz.

Não era preciso olhar para as horas para saber que a entrada de Florence + The Machine estava perto. O público mobilizou-se todo para a frente do palco e era difícil não sentir a unidade na adoração a Florence Welch, mais que justificada. De vestido vermelho com mangas esvoaçantes e descalça, a cantora londrina foi a verdadeira estrela da noite. Fez quilómetros em cima do palco, não parou um segundo, e nunca, em momento algum, a voz vacilou.

O delírio total chegou com o hit "Dog days are over" e o momento mais arrepiante da noite aconteceria logo a seguir, quando Florence pediu à audiência que desligasse os telemóveis e desfrutasse, por alguns segundos, do concerto sem tecnologias. O pedido invulgar causou estranheza a alguns, mas no final ninguém falhou e o inédito aconteceu: telemóveis fora, alma presente.

Com uma performance singular, a vocalista do grupo de indie rock desceu do pedestal do palco para se fundir com os fãs da linha da frente e cantar, olhos nos olhos, o tema "Dream girl evil". O delírio chegou até às fileiras mais longínquas. Os grandes hits como "Shake It Out", "We got the love" e "Say my name" foram a cereja no topo do bolo. A fechar o palco principal, estiverem os Alt-J. A banda britânica apresentou o último trabalho "RELAXER", com a grandiosidade a que habituaram os fãs.

Meia hora depois do início da atuação do trio, Dino D'Santiago estreava-se no palco Heinken, o segundo maior do Alive, e foi para lá que muitos se dirigiram. "Voei de mim", tema do disco mais recente "Badiu" foi o princípio de uma atuação que vai, sem dúvida, ficar na história da 14.ª edição do Alive. Com raízes cabo-verdianas, Dino D'Santiago usou a tradição familiar a seu favor e fundiu-a com sonoridades eletrónicas. O cariz social é rei nas suas letras e aproveitou o festival para homenagear as mulheres, a diversidade e a Ilha de Santiago, em Cabo Verde. As ovações a Dino foram constantes e a energia nunca esmoreceu apesar da hora tardia. Já passava da 1 hora da madrugada e muitos eram aqueles que viam o concerto pelo ecrã, pois a entrada na tenda era impossível dada a quantidade de pessoas a assistir. O público dançou, sorriu, cantou e deu nota mais que positiva à atuação do cantor de "Como seria" e "Nova Lisboa".

Foi preciso chegar a princesa do R&B para grande parte dos espectadores se concentrar em frente ao palco maior, ao início da noite. De verde tropa e com uma trança comprida a fazer lembrar a personagem da Disney Rapunzel, Jorja parecia ter enfeitiçado o público que balançava o corpo enquanto ouviam os temas do mais recente disco da artista, "Be right back", lançado em 2021. Com uma atuação segura, simples e sem erros, a cantora britânica revisitou ainda temas do início de carreira como "Teenage Fantasy" e "Blue Lights", sem deixar o hit de afrobeat "Be honest" fora do set. A homenagem Amy Winehouse foi um dos pontos altos da atuação, com Jorja a dar voz ao clássico "Stronger than me".

Há mais no Alive do que os grandes cabeças de cartaz

Elétrico como se estivesse ligado à corrente, Elijah Hewson edificou um concerto que parecia pequeno demais para o palco Heineken. O rock emergente dos Inhaler, que lhes tem rendido diversos elogios, atraiu miúdos e graúdos. Elsa Quintas, 45 anos, conhece o grupo há um ano e nunca mais parou de ouvir. "Descobri-os no Spotify, sem querer, e desde aí fiquei fã". Nas casas dos 20 e com apenas um trabalho discográfico, Robert Keating, Ryan McMahon, Josh Jenkinson e Elijah Hewson não se podem queixar da falta de amor do público português. Enquanto a banda deixava sangue e suor nas tábuas do palco, cá em baixo os fãs respondiam na mesma medida - energia, sorrisos, muitos, muitos saltos. A banda irlandesa tem ainda outro fator de atração extra na figura de Elijah: o vocalista é filho do histórico líder dos U2, Bono Vox.

Também fora dos holofotes do palco maior, a portuguesa Jüra desviou centenas de pessoas para o Coreto, com a apresentação do seu primeiro EP "jüradamor". Prova de que nem só de grandes palcos ou grandes carreiras se faz o festival.

Sombra não é para todos

Foi impossível não sentir o sol abrasador a queimar a pele durante o dia. A sombra foi escassa para tanta gente que vagueava pelo recinto após a abertura das portas. Os termómetros marcaram os 38 graus e nem o vento soube a refresco. Pouco depois das portas abrirem, a tenda do palco Heineken estava repleta de pessoas, mas não necessariamente para ouvir Gui Aly, o primeiro na programação do segundo dia - mas sim para se refugiarem do sol. "Não conhecemos o artista, estamos aqui mesmo pela sombra", revelou Ana Sousa, 31 anos, muito acalorada. À medida que o tempo foi passando, o espaço tornou-se pequeno demais para tanta gente.

Do outro lado do recinto, em frente ao palco Nos, o mesmo cenário: centenas de pessoas acumularam-se na pouca sombra que existia no relvado, enquanto aguardavam pela estreia dos Quatro e Meia no Alive.

De fato e gravata azul, instrumentos em punhos e vozes em uníssono, o sexteto de Coimbra fez, em português, as delícias das jovens que cantaram com eles o "O tempo vai esperar", "Bom rapaz" e ainda os hits "Olá, solidão" e "A terra gira".

As filas para os brindes, para a restauração e as mesas lotadas foram recorrentes ao longo do segundo dia do festival. Mesmo sem atingir a lotação máxima (55 mil espectadores), foi claro que o dia de Florence + The Machine, Alt-J e Jorja Smith (que à hora de fecho desta edição ainda não tinham atuado) chamou mais festivaleiros até ao Passeio Marítimo de Algés do que no primeiro dia. Ainda assim, os 11 hectares do recinto são chamativos à dispersão do público, que acaba por se espalhar pelos sete palcos do grande festival.

Uma das estrelas do dia, Celeste apresentou-se metódica, séria e pouco expressiva, mas com um vozeirão daqueles não eram precisos sorrisos para apimentar o espetáculo. Com oito músicos a acompanhá-la, a vencedora do BBC Sound 2020, e do Rising Star nos Brit Awards tocou o seu single mais conhecido "Stop this flame" e deliciou os fãs mais antigos com "Ideal woman" e "Lately".