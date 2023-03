O melhor do break nacional decide-se este fim de semana

Catarina Ferreira Hoje às 10:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Red Bull BC One tem qualificações em Matosinhos e Lisboa para apurar quem vai a Roland Garros.

"O que anseia ganhar um jogador de ténis? O Roland Garros, não os Jogos Olímpicos. Com o breaking [género de dança que chegou a modalidade olímpica], aconteceu o mesmo durante muitos anos". A analogia é feita por Max Oliveira, que será este fim de semana o anfitrião do Red Bull BC One, "o Roland Garros do break", depois de ter ganho três vezes este campeonato com o seu grupo de dança Momentum Crew.

A etapa de qualificação tem duas paragens: a primeira no Silo do NorteShoping, em Matosinhos, já amanhã, e a final no sábado, no Suspenso, em Lisboa. Da capital sairá apurado o melhor de Portugal, com uma entrada direta para competir na final, em Paris, a 21 de outubro. O local não poderia ser mais adequado: o mesmíssimo palco do torneio de ténis Roland Garros.