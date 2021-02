"O mercado português é muito importante para nós"

João Antunes Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois dos "Cahiers du Cinéma" e da Cinemateca Francesa, Serge Toubiana lidera a Unifrance, que gere a promoção do cinema francês no exterior.

Realizou-se há dias mais uma edição do Rendez-Vous du Cinéma Français, onde a Unifrance, a entidade que trata da promoção dos filmes franceses no estrangeiro, mostra a sua produção recente e convida jornalistas a ver os filmes e conversar com os seus atores e realizadores. A operação foi organizada online.

Tivemos a possibilidade de conversar com o presidente da Unifrance, Serge Toubiana. É um nome que diz muito a várias gerações de cinéfilos, sobretudo pela sua passagem pelos "Cahiers du Cinéma" (1972-1991), tendo chegado a chefe de redação, e mais tarde, pela mítica Cinemateca Francesa (2003-2016). Toubiana falou-nos do presente e do futuro do cinema francês e mundial e da sua relação com Portugal.

Em que medida a pandemia afetou a indústria do cinema francês?

Afeta profunda e violentamente, porque as salas estão fechadas. É o ponto nevrálgico, as salas estarem fechadas desde março. Abriram algum tempo mas voltaram a fechar e não sabemos quando é que vão reabrir. É desolador. O único aspeto positivo é que se continua a filmar, há imensas rodagens a decorrer.

Como é que os franceses estão a reagir à "falta" do cinema?

A pandemia repercute-se também em algo que é mais imaterial, o isolamento das pessoas. As pessoas estão em casa, o recolher obrigatório é agora às 18h00. Mas o cinema sobrevive. As pessoas sentem a falta do cinema, porque não podem ir às salas. Isso vai ter um efeito no futuro do cinema. Como é que as pessoas vão reagir depois?

Está otimista ou pessimista em relação ao futuro?

A minha convicção é que, quando tivermos vacinado todas as pessoas, vai haver um apetite enorme para regressar aos cinemas. Como ao teatro, aos restaurantes, aos cafés. Tudo o que é a vida, sobretudo das grandes cidades. A verdadeira vida é fazer estas coisas todas, sair com os amigos. É a base da nossa civilização, da nossa maneira de viver. É o que gostamos de fazer.

Mas será que o cinema vai ser o mesmo, quando sairmos da crise?

Muitos setores vão ficar fragilizados, sobretudo as salas independentes, os produtores e os distribuidores independentes. Os cineastas independentes vão ter mais dificuldade em financiar os seus filmes. Mas o que sei também é que o nosso sistema, em França, e diria que no geral na Europa, é o melhor. Nós temos um sistema de proteção. Na saúde e na cultura. A França é mesmo o modelo de um sistema que protege.

PUB

Será suficiente para que a indústria retome o seu caminho?

Isso não sei. Ao mesmo que tempo as plataformas se desenvolvem, as pessoas veem cinema nas suas casas. Mas não é a mesma coisa. O que nos falta é o ritual da sala. Na Cinemateca ou num multiplex. Estou otimista, mas acho que há coisas que vão mudar. Vamos passar a ver as coisas de outra maneira.

Paris é uma cidade que vive o cinema de uma forma muito especial. Vamos voltar a ver filas de pessoas na rua à espera de comprar bilhete para a próxima sessão?

Penso que sim. O amor pelo cinema é muito forte, o entusiasmo vai voltar. E há tantos filmes que estamos à espera de ver, americanos, franceses, portugueses, e que já estão prontos. A frustração é geral e acho que vai criar um movimento forte para voltar a ver filmes. Durante esta crise vemos muitos filmes em casa. Eu vejo filmes e séries todas as noites. É o que podemos fazer. Mas a falta é muito forte e a falta gera o apetite.

Como é que a Unifrance encara o mercado português?

O mercado português é muito importante para nós, porque é um país que nos é muito próximo. Culturalmente temos laços muito fortes. Portugal é um país que adoro, já aí estive muitas vezes e sei que há uma grande cinefilia, que se alimenta muito do modelo francês. Tenho muitos amigos portugueses que viveram vários anos em Paris, por razões políticas. Há uma amizade, uma camaradagem muito forte entre nós. Todos os profissionais de cinema portugueses conhecem muito bem a França e o cinema francês.

Que relação pessoal tem com o país e com o nosso cinema?

Estive várias vezes na Cinemateca, a falar de Truffaut ou de Pialat. E nós em França admirámos os grandes cineastas portugueses. Conheci e entrevistei muitos. Recebi-os aqui na Cinemateca. Manoel de Oliveira era um amigo. Quando lhe fizeram uma homenagem no Porto, estive lá. Somos da mesma família. E somos europeus, temos o sentimento de viver no mesmo continente. Somos solidários, não estamos longe.

Tem acompanhado o cinema português mais recente?

Conheço o Pedro Costa, claro. Mas não os mais recentes. Os festivais também não se têm realizado. Mas tenho vontade de os descobrir. Sei que, felizmente, o cinema português sobreviveu ao desaparecimento de Manoel de Oliveira. É preciso continuar, buscando outras inspirações.

Em que mercados é que a Unifrance conta investir prioritariamente nos próximos anos?

O primeiro mercado é a Europa: Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, menos a Inglaterra. O cinema francês não entra muito em Inglaterra e o Brexit não veio facilitar as coisas. Depois há a Ásia, um mercado muito importante, a Coreia, o Japão. A China é muito complicada, por razões diplomáticas, políticas, culturais. E acredito muito na América Latina. É um continente onde o cinema tem um grande potencial. O Brasil também é complicado, mas estamos lá. Há um gosto pela França, uma tradição. Temos muito trabalho a fazer na América Latina.

A presença das grandes companhias de Hollywood é sempre uma "ameaça"?

A nossa estratégia, da França e da Europa, deve ser o de contrabalançar a excessiva presença americana. O nosso potencial é de ser a alternativa ao modelo americano. Nunca seremos tão fortes como eles mas podemos apresentar uma outra via, uma outra opção, artística e cultural. É a nossa única opção.

Já percebi que é um europeísta convicto...

Gosto da ideia de ser europeu. Quando vou a Lisboa, a Roma, a Berlim, sinto-me europeu. É um sentimento muito agradável. Podemos falar línguas diferentes, mas vemos bem que vivemos da mesma maneira. Há independência, gosto pela cultura, pela literatura, pela língua. E Trump ajudou-nos imenso. Vimos com ele o horror do que pode ser um modelo uniformizado, populista. Felizmente que acabou, sobretudo para os nossos amigos americanos, que adoram a independência, a liberdade e a criatividade.

Já referiu as plataformas, que já estão também a produzir conteúdos em vários países. Qual é a estratégia da Unifrance para lidar com esse novo fenómeno?

O acordo com a Netflix está feito e vai ser assinado em abril. A Netflix vai investir em filmes e em séries em França. Oficialmente, vai tornar-se um parceiro. Vejo isso com bons olhos. Nós já temos contacto com eles, com a Amazon, a HBO, sobretudo através dos exportadores e dos distribuidores franceses. Se amanhã um exportador vender um filme francês a uma plataforma, nós trabalharemos com eles para a promoção do filme. Não vamos mudar a nossa estratégia, vamos adaptá-la às plataformas.

Pode falar um pouco do seu período Cahiers du Cinéma?

Tenho 71 anos e passei mais de 20 nos Cahiers. Quase 25. Adorei trabalhar lá. Foi o Serge Daney que me ensinou tudo sobre a crítica de cinema. Ele estava sempre ao meu lado. Inspirou-me muito, de certa forma foi ele que me educou, se quiser, porque eu era muito novo.

E o que recorda mais da sua passagem pela Cinemateca Francesa?

Foi uma experiência magnífica. Tivemos de fazer a mudança, de Chaillot para Bercy. E conseguimos. Fizemos exposições, grandes retrospetivas, multiplicámos por quatro o número de espetadores, recebemos todos os grandes cineastas do mundo, como o Manoel de Oliveira. A instituição funciona muito bem e estou muito orgulhoso do tempo que lá passei.

Além da Unifrance, o que tem feito desde que saiu da Cinemateca?

Abandonei a Cinemateca para escrever. É a minha vocação e dá-me imenso prazer. Com a idade disse a mim mesmo que tinha de escrever. O ano passado, durante o confinamento, escrevi dois livros, um deles sobre Ozu, com uma amiga romancista, Nathalie Azoulai. Sai em outubro. Acabei de escrever um livro sobre a minha mãe, muito íntimo e vou começar outro em breve. Escrever tornou-se a minha atividade essencial, a par da Unifrance, de que sou o presidente, mas onde não tenho nenhum papel executivo.

Como é que vê o cinema francês de hoje? Não há autores como Godard, Truffaut, Pialat, as comédias têm no geral uma qualidade duvidosa, para ser simpático, os maiores êxitos têm atores americanos, como Scarlett Johansson ou Liam Neeson.

É verdade o que diz, mas há também Desplechin, Assayas, Audiard, Mia Hansen-Love, Claire Denis, Podalydes, Amalric. O último filme do Benoit Jacquot é formidável. Há as comédias e os filmes de género, mas depois há pequenas ilhas que gravitam em torno de uma indústria do espetáculo. O que falta é um movimento, algo de coletivo, como no tempo de nouvelle vague. Talvez que esta crise vá dar lugar a um reagrupamento, porque vai ser duro sair desta crise.

Do ponto de vista mais pessoal, como é que sente o momento atual?

O período que vivemos é excecional. A minha geração não viveu a guerra, os nossos pais contaram-nos um pouco como foi, lemos livros, vimos filmes, consultámos os arquivos. Mas o que estamos a viver no mundo inteiro é algo de excecional. É algo que nos redefine, nos muda, nos afeta profundamente, a cada indivíduo, às famílias, aos grupos. Somos obrigados a refletir como vamos viver depois. Temos de proteger a nossa liberdade. Imagina o que se passou no Capitólio? Para mim, amar a democracia é o primeiro passo para amar o cinema. Em ditadura, o cinema é propaganda. Se a democracia está em perigo, o cinema morre.

A sociedade francesa é muito diversa. O cinema francês já reflete essa diversidade?

Absolutamente. As coisas estão a mudar a uma velocidade inacreditável. "Os Miseráveis" é um exemplo forte, mas há muitos outros filmes como esse. A diversidade, os subúrbios, os filmes que são feitos por jovens franceses mas cujas famílias são do norte de África, filmes feitos por mulheres, os atores, os novos rostos, tudo isto é extraordinário E a crise sanitária que vivemos é um acelerador de todos os movimentos.

Como é que vê o momento da crítica de cinema em França?

Para os críticos é terrível porque não há nenhum filme a estrear. Têm de se dedicar a outras coisas, os clássicos, as edições DVD, as séries na televisão, os livros. A reflexão sobre o cinema, que é necessária. A crítica está numa espécie de desemprego técnico mas tem de continuar a existir, a refletir sobre o que o cinema nos trás hoje. Será que o cinema ainda trás alguma coisa de indispensável às nossas vidas? Eu penso que sim.

Há duas grandes instituições públicas de cinema em França, o CNC para apoio à produção e a Unifrance, para a promoção no exterior. Como é que se articulam?

A Unifrance é subvencionada pelo CNC. É a nossa tutela. Temos relações extraordinárias com o CNC, sobretudo no período de crise que estamos a viver. Eles sabem muito bem o que estamos a fazer. Com estes encontros do cinema francês refletimos em conjunto, mostramos filmes, os distribuidores e os exportadores fazem o seu trabalho, os artistas vêm falar com os jornalistas. Estamos a preparar o regresso à vida normal. Esperamos que este ano, quando estivermos todos vacinados, possamos voltar a ver-nos.