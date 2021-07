João Antunes Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Filme de Caroline Vignal com a chancela de Cannes 2020 já em cartaz.

Agora que a edição de 2021 do Festival de Cannes se realizou, e se espera para mais tarde a chegada dos seus títulos mais mediáticos às nossas salas (com a exceção de "Annette" de Leos Carax, que se estreou logo de seguida), continuam a chegar alguns dos filmes que o ano passado mereceram a chancela de Cannes 2020 como compensação para a ausência de festival devido à pandemia.

Um desses títulos, agora nas salas, chama-se "O meu burro, o meu amante e eu", e mereceria, já este ano, nada menos que oito nomeações para os Césars, os Oscars da indústria cinematográfica francesa, vencendo na categoria de Melhor Atriz, premiando o trabalho de Laure Calamy, uma comediante, como se diz em França, já com alguma carreira mas ainda sem um grande reconhecimento internacional.

O título português, que segue o escolhido em língua inglesa, tem a ver naturalmente com a história, mas afasta-se do original, "Antoinette dans les Cévennes". Antoinette é a protagonista, Cévennes a região onde decorre a trama da história, que se inspira, imagine-se, numa obra de Robert Louis Stevenson, o autor de "Dr. Jekyll and Mr Hyde" e "Treasure Island", entre muitos outros clássicos, intitulado "Travels with a donkey in the Cévennes". Trata-se de um dos pioneiros do livro de viagens, escrito em 1879, numa fase iniciática da sua carreira de escritor, na sequência de uma incursão de 12 dias nesta região francesa.

Afinal, há mesmo um burro na história. Tudo começa quando Antoinette é informada pelo seu amante, Vladimir, pai de uma das suas alunas, que afinal já não poderá passar uns dias de férias consigo, já que a mulher organizara para a família uma caminhada pelo Parque Nacional de Cévennes, a sul do Maciço Central francês. Antoinette decide então segui-los, alugando um burro de carga para a acompanhar.

Patrick, o carismático mas caprichoso burro, é assim uma espécie de herdeiro de Balthazar, o protagonista de "Peregrinação exemplar", uma das grandes obras-primas de Robert Bresson, cujo título original era aliás "Au hasard, Balthazar". E se animais são frequentes na história do cinema, sobretudo em abordagens surrealistas, humorísticas ou de animação, a tendência veio para ficar, quando "Gunda", também neste momento em cartaz, se centra numa porca, havendo ainda vacas e uma galinha no documentário de Victor Kossakovsky, enquanto um dos filmes mais admirados em Cannes, há alguns dias, "Cow", da reputada britânica Andrea Arnold, girava em torno de uma vaca.

"O meu burro, o meu amante e eu", segunda longa-metragem de Caroline Vignal, é uma comédia mas sem as facilidades ou os golpes baixos da maioria das comédias francesas contemporâneas. Oferece-nos uma visão feminina, senão mesmo feminista, das relações amorosas, critica de forma subtil e inteligente alguns dos males endémicos da sociedade francesa, aproveita a magnífica paisagem que a história lhe proporciona e vive muito da tremenda energia da protagonista e do seu parceiro de aventuras, Patrick, um burro que não se mostra nada burro.

PUB

"O meu burro, o meu amante e eu"

Caroline Vignal

2020