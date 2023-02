"O meu pai era uma pessoa normal, com um trabalho anormal"

João Antunes Hoje às 15:41 Facebook

Marco Morricone: , filho do lendário compositor de bandas sonoras Ennio Morricone partilha com o JN a relação com o pai, com a criação e com a música. Uma revelação surpreendente: "Nós não podíamos ouvir música em casa. Ele receava que pudesse condicionar a sua escrita".

Com mais de meio milhar de partituras, para cinema e televisão, o compositor italiano Ennio Morricone, falecido em 2020, é o mais lendário dos autores de música para filmes. Quem não se recorda dos temas da trilogia de westerns de Sergio Leone, do seu "Era uma vez na América", de "A missão" ou "Cinema Paraíso"? O realizador deste último, Giuseppe Tornatore, dirigiu o documentário "Ennio", já nos cinemas, no qual podemos ver imagens inéditas do compositor e depoimentos de artistas como Clint Eastwood, Quentin Tarantino ou a portuguesa Dulce Pontes. A cantora participou em vários concertos de Morricone, entre os quais a sua última tournée, em 2019, que passou pelo nosso país e não foi esquecida por Marco Morricone, filho do compositor e há muitos anos gestor também da imensa máquina que o rodeava.

O que sente quando vê o documentário sobre o seu pai?

Uma quantidade de coisas. Podia falar durante horas. Nós tínhamos 40 horas filmadas. A primeira versão montada tinha seis horas e quarenta. Vi essa versão e era belíssima, nem se dava pela duração. E é claro que senti emoções fortíssimas ao ver o meu pai. Mais do que vê-lo a falar, eu amava profundamente os seus silêncios.

Quais são os momentos de que mais gosta no filme?

O princípio e o fim. O início, quando faz os exercícios de ginástica, antes de dirigir uma orquestra que não conhece. Lembro-me quando filmámos essa cena. E o final, quando está perante uma folha em branco e se pergunta: e o que faço agora?

Ennio Morricone fez várias centenas de partituras para cinema. Como é que conciliava a vida profissional com a vida familiar?

Normalmente, uma pessoa demora uma hora a chegar ao trabalho e ao fim do dia uma outra hora para regressar a casa. São 12 horas fora de casa. O meu pai, como todas as outras pessoas, trazia por vezes o trabalho para casa. Era uma pessoa normal, com a família. Costumo dizer que era uma pessoa normal, com um trabalho anormal.

O estúdio dele era em casa?

Sim, absolutamente. O meu pai escrevia em casa, só saia para fazer as orquestrações e para gravar a música.

O Giuseppe Tornatore estava muito nervoso quando foi encontrar-se com o seu pai pela primeira vez...

O meu pai não queria fazer a música de "Cinema Paraíso". O Franco Cristaldi, o produtor, falou com o meu pai. No dia seguinte, o meu pai telefonou ao Tornatore, dizendo, "bom dia, sou o Ennio Morricone. É o Giuseppe Tornatore? Queria encontrar-me consigo." Encontraram-se e o meu pai perguntou-lhe se queria uma música siciliana. Quando o Tornatore disse que não, o meu pai aceitou fazer o filme.

A partir daí criaram um forte laço de amizade...

Encontrávamo-nos todos os domingos. Lembro-me que nessa altura a minha filha andava de carrinho de bebé e agora tem 30 anos e acabou de casar. É uma relação de uma vida. Depois da morte do meu pai já não nos vemos tanto, mas estamos juntos pela menos uma vez por mês.

Quando terminava um trabalho, uma nova partitura, dava-lhes a ouvir?

Não, muito raramente. Lembro-me apenas de uma encomenda da região da Ligúria, que o tinha convidado a escrever uma peça para a inauguração de uma nova ponte, que veio substituir a ponte de Morandi, que caiu num desastre. Inicialmente, o meu pai não queria fazer a música, mas acabaram por convencê-lo. Lembro-me de tomar café com o meu pai quando estava a começar a escrever a partitura, e à tarde já tinha acabado. Tinha uma enorme rapidez de execução. Fez aquela peça em seis ou sete horas.

Que tipo de educação musical o Ennio Morricone deu aos filhos?

Nenhuma! O meu irmão Andrea é um grande músico, um grande maestro. Foi o único que quis seguir as pisadas do meu pai. Anda à volta do mundo a fazer concertos com a música dele. Mas nós não podíamos ouvir música em casa. Receava que pudesse condicionar a sua escrita. Ele estava sempre submerso nos seus pensamentos.

Como é que o Marco colmatou essa ausência de música na sua vida?

Eu não ouço muita música. Não colmatei essa lacuna. A minha mulher e a minha filha, sim, vão a concertos. Mas ouvi muito a música do meu pai, assisti a qualquer coisa como 300 concertos.

De todas as partituras do seu pai, há alguma em especial que mais o toca?

A de "Era uma vez na América". É um filme que trata de temas muito caros ao meu pai, e a mim também, como a memória e o sentido do tempo. E a honestidade. O tema do filme, que ficou muito famoso, tinha sido escrito para "Um amor Infinito". Mas o Zeffirelli queria meter a voz de um cantor e o meu pai foi-se embora com a música. Ele tinha esse sentido ético e profissional. Costumava dizer: a música escrevo eu! Depois de ouvir essa música, o Sergio Leone ficou completamente apaixonado e quis que o "Tema de Débora" fosse o centro musical do filme dele.

A partitura de "A Missão" também é muito conhecida...

Também partiu de uma recusa do meu pai. Ele assistiu a uma projeção do filme, sem música. Ficou de tal modo impressionado com o filme que teve medo de o estragar. Mas depois surgiu-lhe aquele tema do oboé e compôs mais dois temas, uma espécie de trilogia. Chegou a comentar-se que podiam fazer um paralelismo com a Santíssima Trindade. O tema dizia muito ao sentido de religiosidade do meu pai, que era um homem muito religioso.

A partir de certa altura da sua vida, começou a trabalhar com o seu pai. Como é que se deu essa ligação profissional?

Uma vez vínhamos de Nova Iorque de avião e a minha mãe pediu-me ajuda. O voo era longo, de noite, e começou a explicar-me porque precisava de ajuda. É claro que também estava a falar pelo marido, pelo meu pai. Precisavam de ajuda na gestão daquela máquina toda. A partir daí, eu, a minha mulher e por vezes mesmo os meus filhos, começámos a trabalhar nos contratos, na preparação dos concertos, nas gravações.

Tem alguma memória em especial de algum momento passado com a Dulce Pontes?

Não a vejo, desde que o meu pai fez o último concerto, em Lucca, em 2019. Foi a 3 de julho. A Dulce Pontes faz parte da nossa família. É uma mulher fantástica, que tem uma grande diferença em relação a muitas outras. Para lá da sua técnica e do seu profissionalismo, ela coloca a sua alma. E depois de fazermos tantos concertos, de darmos tantas voltas ao mundo, estabeleceu-se entre nós uma grande cumplicidade e camaradagem.