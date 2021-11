O milagre da edição em poesia

Sérgio Almeida Hoje às 14:15 Facebook

Criadas na pandemia, as editoras Officium Lectionis e Poetria têm obtido resultados encorajadores.

Se José Rui Teixeira e Nuno Queirós Pereira lessem menos poesia e mais livros de estratégia ou marketing, é muito provável que os projetos editoriais que lançaram recentemente jamais se tivessem concretizado. No manual do bom empreendedor que nunca leram, não haverá projetos mais arriscados do que lançar uma nova editora num país com baixos índices de leitura, no género imensamente minoritário que é a poesia e, para cúmulo, num período tão difícil como o da pandemia.

"Sabia ao que ia", graceja José Rui Teixeira, o editor da Officium Lectionis que alia a escrita de poesia com a direção pedagógica do Colégio Luso-Francês e a Cátedra Poesia e Transcendência | Sophia de Mello Breyner Andresen na Universidade Católica do Porto. "Apesar da sobrecarga de trabalho, há um lado de prazer terapêutico que a edição me proporciona", diz.