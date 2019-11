O monólogo do humorista da Porta dos Fundos que é como um triatlo

Ana Vitória com Ana Jorge Teixeira Hoje às 14:17 Facebook

Escrito em parceria com Vinícius Calderoni, o monólogo "Sísifo" interliga a mitologia grega com os absurdos do quotidiano, do mundo digital e da política brasileira.

"Quando está acontecendo algo que é dificilmente ilustrável, a gente recorre à mitologia grega, que é uma fonte inesgotável", explica Gregório Duvivier, ator brasileiro e um dos fundadores do popular projeto de humor "Porta dos Fundos".

A peça, que chega hoje ao Espaço Vita, em Braga, e na segunda-feira ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto, parte do mito grego que conta que, por ter tentado enganar os deuses, o rei Sísifo foi condenado até à eternidade a empurrar, sem sucesso, uma pedra até ao cimo de uma montanha.