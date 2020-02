O mundo de Tim Burton numa exposição em Lisboa

Rita Castro Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Homenagem aos filmes do realizador norte-americano, "O Mundo Animado de Tim Burton" abre esta quarta-feira no Museu da Marioneta, em Lisboa. A exposição estará patente até 19 de abril.

A mostra surge no âmbito do Festival de Animação "Monstra", que este ano comemora o seu vigésimo aniversário.

Debruçando-se sobre aquele que é um dos cineastas mais conhecidos do mundo, com mais de duas dezenas de obras realizadas, a mostra exibe marionetas e desenhos originais dos filmes em "stop motion" de Tim Burton, incluindo armaduras, adereços, esboços e pesquisas gráficas usadas em filmes icónicos como "Marte Ataca!" (1996), "A Noiva Cadáver" (2005) e "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton, hoje com 61 anos, iniciou a sua atividade nos estúdios da Disney quando era ainda estudante de animação, e "mostrou ter no sangue o 'bichinho' da animação. Tal como a equipa do festival", diz Fernando Galrito, diretor artístico do certame.

Na mostra será possível ver os mecanismos interiores das cabeças e dos corpos dos bonecos, "e perceber que, por debaixo de cada imagem que vemos no ecrã há uma estrutura de uma grande complexidade". Isto permite aos animadores dar ainda mais expressões e movimentos a cada personagem. " Cada marioneta é uma obra de relojoaria", assegura o responsável.

As marionetas de "O Mundo Animado de Tim Burton" foram produzidas pelos famosos estúdios britânicos "Mackinnon e Saunders". A parceria do realizador com os estúdios valeu-lhe o prémio Ub Iwerks na 33ª edição dos Annie Awards, com principal distinção e elogio na técnica de construção dos rostos das marionetas. Tim Burtou voltaria a repetir a colaboração na criação do elenco do filme "Frankenweenie", produzido com a Disney, em 3D stop motion.

O Festival de Animação de Lisboa, "Monstra", decorre entre 18 a 29 de março de 2020, em parceria com o Museu da Marioneta. A entrada custa dois euros.