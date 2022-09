O mundo do senhor dos anéis retorna aos pequenos ecrãs

Iara Macedo Hoje às 11:05 Facebook

A plataforma streaming Amazon Prime aposta numa nova série inspirada no mundo de J.R.R. Tolkien. Em Portugal, os dois primeiros episódios de "O senhor dos anéis: os anéis de poder" estrearam esta sexta-feira, às 2 horas da manhã.

O universo fantasioso da Terra Média regressou aos ecrãs em dose dupla. "O senhor dos anéis: os anéis de poder" é a nova série exclusiva da plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A série passa-se durante a Segunda Era, numa época vivida mais de três mil anos antes das aventuras de Bilbo Baggins e do interminável percurso de Frodo, onde as maiores lendas foram criadas e os grandes poderes forjados, e onde a última aliança entre elfos e humanos foi formada, quando se temia o ressurgimento do mal - que, como se sabe, possui o nome de Sauron e a forma de um grande olho vermelho no céu, ainda que agora na série assuma o físico de uma pessoa.

Tal como, as obras cinematográficas de Peter Jackson - "O hobbitt e "O senhor dos anéis" -, " O senhor dos anéis: os anéis de poder" retira inspiração da escrita de J. R. R. Tolkien. No entanto, ao contrário dos filmes, a série não possui um guião por onde se basear e conta apenas com uma variedade de notas, presentes na história da Terra Média, para a sua realização.

Ainda assim, os seus criadores J.D. Payne e Patrick McKay convidam o espectador a recordar os nomes familiares de Galadriel e Elrond e a viajar outra vez pelas terras mágicas de elfos, anões, hobitts e humanos, enquanto dão a conhecer as novas personagens, com nomes singulares, do passado de um mundo único.

"O senhor dos anéis: os anéis do poder" está previsto prolongar-se ao longo de cinco temporadas, com um novo episódio a ser lançado todas as sextas-feiras de cada semana, às 5 horas da manhã, segundo o relógio de Portugal, até à sua data especulada de conclusão, a 14 de outubro.

Com um custo de produção de 384 milhões de euros apenas na sua primeira temporada, esta é considerada a série a mais cara até ao momento e, como tal, é a grande aposta da Amazon. Para o elenco, Payne e Mckay vão contar com o talento de Peter Mullan, Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robin, e entre outros mais, para dar vida às famosas lendas da Segunda Era.

Anunciada já faz algum tempo, no entanto atrasada devido à pandemia, a série faz finalmente a sua estreia e as expectativas para a adorada adaptação da obra literária de J. R. R. Tolkien, já são agora a dobrar.

Como espetador é apenas pedido que aperte o cinto e aprecie uma viagem ao passado, de uma das sagas de aventura e fantasia mais populares de todos os tempos.