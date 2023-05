"O North Festival marcou-me", diz Pedro Abrunhosa

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Músico esteve na primeira edição, em 2017, e regressa agora para atuar, domingo, na Alfândega do Porto.

Era 2017 e o North Festival nascia numa primeira edição, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, "um local mágico", recorda Pedro Abrunhosa. O músico foi um dos artistas da estreia do festival nortenho. "Foi dos festivais e dos espetáculos que mais memórias me deixaram", diz.

E relembra "a celebração, a festa, a euforia". Sentiu-se em casa. "Em 2017 foi um evento muito emocional, e estou curioso para saber como é que o Porto vai acolher um dos festivais mais apetitosos do mercado e em particular o meu espetáculo neste sítio deslumbrante". Seis anos depois, regressa à programação do North Festival, que acontece agora na Alfândega do Porto.