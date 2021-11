O novo disco de Tony Carreira: chegou a hora de "Recomeçar"

Sara Oliveira Hoje às 11:14 Facebook

"Se me quiseres eu estou aqui/ Pronto p'ra recomeçar/ E vou dar o melhor de mim/ P'ra te fazer acreditar". Este é o refrão do tema "Para sempre" no novo álbum de Tony Carreira, intitulado "Recomeçar", que chega hoje às mãos do público. Esteve para sair no Natal passado, não fosse a tragédia que atingiu a família tê-lo deixado para segundo plano.

O disco chama-se "Recomeçar" e resume muito do que o artista viveu no último ano. Reescrito, o trabalho apresenta muitos temas que são assumidamente uma homenagem à filha Sara, que morreu a 5 de dezembro do ano passado. Nas palavras de Tony, "só dois ou três temas" transitaram do anteriormente planeado. "É um álbum com uma história, infelizmente, completamente diferente de todos os outros, porque um disco é muito o reflexo daquilo que a gente ouve, daquele momento em que o gravamos, as influências que temos, daquilo que estamos a viver", resumiu o intérprete numa das entrevistas televisivas mais recentes. Por se tratar de um objeto especial, "é o primeiro álbum em que não tenho uma fotografia na capa, é todo branco".

"Para sempre" é quase uma exceção num repertório com esta natureza. Tony partilha a autoria com Tiago Machado, Nuno Ribeiro e Paulo Martins e inspira-se no guião da telenovela homónima da TVI, que o tem como genérico. Fala de sentimentos e de paixão, não fosse o artista um especialista em canções de amor. Mesmo reconhecendo-se um homem diferente depois da partida da filha que nomeava como sua princesa, vítima de acidente de viação, e de ter também sofrido um enfarte do miocárdio a 23 de junho.