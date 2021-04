O novo museu de Lisboa faz do luxo a sua essência

Sérgio Almeida Hoje às 14:52 Facebook

No século XVIII, foi a residência de veraneio do Marquês de Abrantes. Já no século passado, seria adquirida por familiares de um dos precursores do estudo da neurologia em Portugal, António José Pereira Flores (1883-1957), que acrescentaram à estrutura inicial dois novos pisos, acrescidos de um torreão com mirante e uma escadaria majestosa.

A partir de hoje, o número 28 da Rua Primeiro de Maio, na freguesia lisboeta de Alcântara, inaugura um novo capítulo da sua já secular existência, ao acolher o Berardo - Museu Arte Deco (B-MAD).

Projeto desenvolvido pela Associação de Coleções, o novo equipamento cultural abre ao público com um amplo acervo de objetos de Arte Nova e Arte Deco pertencentes à coleção de Joe Berardo, de que se destacam obras da autoria de Lalique, Jean-Michel Frank, Jacques Adnet, Brant ou Majorelle.