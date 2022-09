O outono em que Nuno Cardoso abre temporadas teatrais europeias

Catarina Ferreira Hoje às 18:14 Facebook

Projetos criados de raiz no Teatro Nacional São João estarão em cena em Barcelona, Bordéus e Cluj. No Porto, Ricardo Pais, João Reis e António M. Feijó abrem a programação já na próxima semana.

Ainda que haja muitos motivos para o público frequentar qualquer um dos três edifícios do Teatro Nacional S. João (TNSJ), no Porto, a internacionalização é a força motriz da temporada, até março de 2023.

Duas coproduções do TNSJ vão abrir teatros nacionais europeus. "Ensaio sobre a cegueira", na encenação de Nuno Cardoso, diretor do TNSJ, abre o Teatre Nacional de Catalunya, em Barcelona, dia 29, onde estará em cena mais de um mês.

A 4 de outubro, estreia "Para que os ventos se levantem: Uma Oresteia", encenação conjunta de Cardoso com Catherine Marnas, que sobe à cena do Thêatre National de Bourdeaux en Aquitaine, em França - e no Porto, estreia a 20 de outubro.

A encerrar o outono: "À espera de Godot", encenação de Gábor Tompa, com produção do TNSJ, estará no Teatro de Cluj, na Roménia.

"É o corolário de um caminho que foi sendo aberto", resumiu Pedro Sobrado, presidente do conselho de administração do TNSJ.

A internacionalização é uma estrada de dois sentidos. Para o público português culmina, entre 27 de janeiro e 25 de fevereiro, com Finisterra, mostra de espetáculos internacionais em torno da catástrofe, com a marca matricial do teatro grego. Neste diálogo que tem três anos, iniciado na UTE - União de Teatros da Europa, juntam-se os países pobres europeus que se debatem sobre esta identidade. A abrir a mostra está "Iphigénie", de Tiago Rodrigues, com encenação de Anne Théron.

João Reis regressa com "A praia"

No Porto, a abrir a temporada que assinala os 30 anos da instituição como teatro nacional (em novembro) estão três nomes, que Pedro Sobrado considera essenciais para a construção deste percurso.

João Reis, com uma encenação de "A Praia", abre o Teatro Carlos Alberto (TeCA) dia 14; dois dias depois, Ricardo Pais (ex-diretor artístico do TNSJ) leva ao palco "Talvez... Monsanto"; no dia 17 será a vez de António M. Feijó lançar a tradução de "Noite de Reis".

Além das produções próprias, há a habitual colaboração com o tecido independente que, como elucidou Cardoso, não estando dividida geograficamente sofre de alguma empatia ao quilómetro. Ensemble com um tributo à poeta Ana Luísa Amaral, Manuel Tur, Catarina Lacerda e o Festival Internacional de Marionetas do Porto são algumas das entidades na agenda.

Teatro Portátil para os mais novos

"A programação é feita, nestes sete meses de repertório, de novas dramaturgias, da atividade do Centro Educativo, da apresentação de coproduções, de digressões por Portugal e pelo estrangeiro e de projetos internacionais", teceu Nuno Cardoso. No repertório, o público encontrará Shakespeare, Tennessee Williams (primeira incursão à dramaturgia norte-americana), Ésquilo, Yourcenar, José Saramago e ainda Bernardo Carvalho e Pedro Penim.

Numa piscadela de olho aos mais novos, o TNSJ apresenta Teatro Portátil, três espetáculos com curadoria do Centro Cultural de Belém. O primeiro, "São horas já", acontece a 19 de outubro no TeCA. Ciente de que o teatro, como as árvores, se alimenta nas raízes, o Centro Educativo continuará com o programa Visitações para seis escolas do Porto e com os seus clubes de teatro sub-18 e sub-88.

Bilheteira já está perto dos valores pré-pandemia

O presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado, estimou que em 2022 e 2023 os resultados de bilheteira voltem a ser idênticos aos níveis pré-pandémicos.

Em 2019, esse valor rondava os 223 mil euros, baixando em 2020 para 130 mil euros e em 2021 para os 113 mil euros. No quadro agora apresentado, a estimativa para este ano é que se chegue aos 230 mil euros e no próximo ano aos 262 mil euros de resultados de bilheteira.

Elenco quase residente abre-se a outros atores

O TNSJ criou durante o mandato de Nuno Cardoso um "elenco quase residente" de atores. Neste momento, essa bolsa de profissionais está em "reformulação" para dar oportunidades a novos atores. Com o elenco quase residente nas produções próprias, a instituição tem aberto também várias audições para projetos pontuais da casa.