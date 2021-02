O primeiro dia do resto da nossa vida sem Joan Margarit

Helena Teixeira da Silva Hoje às 12:49 Facebook

Um livro, quatro poemas, um inédito, a última entrevista e a página oficial. Todos os caminhos, hoje, vão dar a Joan Margarit.

Quase no final do ano passado, a Flâneur anunciou que iria editar, a meias com a Língua Morta, uma antologia de Joan Margarit. Iria chamar-se "Misteriosamente feliz". Quando a Flâneur, livraria-milagre do Porto, anuncia que vai editar um livro, há logo um fremitozinho que começa a crescer dentro, porque, de experiência, se sabe que alguma coisa vai deixar-nos ali colados para sempre. Em novembro, quando saiu, a capa, com uma pintura de Pieter Bruegel, remeteu-nos imediatamente para um outro livro obrigatorio de poesia que a Língua Morta editara um ano antes: "Acho que vou morrer de poesia", de Nicanor Parra, o incomparável poeta chileno que morreu em 2018, aos 104 anos. O denominador comum poderia ser obviamente a poesia, mas não é - é aquela maravilhosa estética da capa, a de Parra tem uma pintura de Piero di Cosimo.

Margarit, poeta espanhol, prémio Cervantes 2019, morreu esta terça-feira, em Barcelona, aos 82 anos. E já todos sabíamos que corríamos o risco de o perder, porque havia ali um cancro a roe-lo. "Tenho um linfoma para tratar", revelou, numa entrevista ao "El País", em dezembro passado. "Não sei se vai acabar bem. Mas tenho 82 anos e não me sinto traído. Se correr mal, vou morrer aos 83, grato pelo resto da vida." Não vai pedir o livro de reclamações?, perguntou o jornalista. "Claro que não! Escrevi 67 poemas durante este período de confinamento. A poesia salvou-me."

São poemas de solidão e perda, de ausência e morte. "Poesia e música", disse o poeta, citado pelo diário espanhol, "são os principais instrumentos de consolo que o ser humano tem na sua solidão, aquela solidão a que está sempre condenado, mesmo que tenha os seus entes queridos mais próximos, o primeiro cinto dos afetos".

Miguel Filipe Mochila, que selecionou o traduziu os poemas de "Misteriosamente feliz", escreveu que "é impossível não lermos estes poemas como aquilo que também nos são: testemunho e testamento." E continua: "A forte dimensão moral da poesia de Joan Margarit ganha aqui concisão e agudez notáveis. Traz a vida por dentro, com a evidência do menos lírico dos tempos, o último, que é também o da lucidez sem nenhuma espécie de autocomplacência, da intimidade da memória, da procura de salvar o que se amor, de habitar as feridas, dos trabalhos de amor, da poesia como território da beleza e da verdade."

No primeiro dia do resto da vida sem Margarit, partilhamos a pagina oficial do poeta bilingue catalão/ castelhano, a última entrevista que deu ao El País e três excertos de poemas que merecem absolutamente ser lidos.

Poesia

Como para Sísifo,

a vida para mim é esta rocha.

Carrego-a e conduzo-a até ao alto.

Quando cai volto a apanhá-la

e, tomando-a entre os braços,

levanto-a outra vez.

É uma forma de esperança.

Penso que teria sido mais triste

se não tivesse podido arrastar uma pedra

sem outro motivo que não fosse o amor.

Levá-la por amor até ao alto.

Trabalhos de amor

O motivo tanto faz.

É preciso procurar o que sobreviveu entre os restos.

Poderíamos sentir-nos mais seguros,

se os nossos sentimentos

são territórios de fronteira

perdidos, recuperados, outra vez perdidos?

Porque amar não é apaixonar-se.

É voltar a construir, uma e outra vez,

o mesmo pátio para ouvir os melros

quando na Primavera ainda é de noite.

Atrás dos vidros

Partir é esta paixão

que chega tarde. Que pode ser violenta.

Somos parte de alguma música. Muda,

e há que saber ouvir aonde nos leva.

Ás vezes tem acertos misteriosos.

Mas agora é uma música difícil.

Abstracta e dissonante, impele-me a partir:

é a sedução final da esperança.