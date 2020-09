"O Príncipe de Bel-Air" volta 30 anos após estreia mas na forma de drama

Hoje às 11:09 Facebook

"O Príncipe de Bel-Air", uma das séries mais populares da década de 1990, regressará 30 anos após a sua estreia com uma nova versão do enredo protagonizado por Will Smith, desta vez na forma de um drama, em vez da comédia original.

Foi o próprio Will Smith que anunciou hoje o projeto no seu canal no YouTube, cuja ideia foi baseada num vídeo publicado naquela plataforma que, sob a forma de um 'trailer', modificou o sentido do enredo, o que suscitou o interesse da plataforma norte-americana Peacock, o serviço de "streaming" da NBCUniversal.

Em 2019, o realizador Morgan Cooper apresentou uma curta-metragem que fingia ser um 'trailer' de um hipotético filme dramático intitulado "Bel-Air" e que contava a história de "O Príncipe de Bel-Air", mas visto de uma perspetiva séria.

Um ano depois, este enredo será filmado no formato de uma série de televisão, para a qual já foram encomendadas duas temporadas, e para a qual o próprio Morgan Cooper irá trabalhar, com Smith a assumir a produção executiva.

Poucos detalhes do elenco são conhecidos, embora o enredo se mantenha fiel ao original: um jovem que se muda das ruas de Filadélfia (EUA) para as mansões de Bel-Air (Los Angeles).

Esta não é a única versão nova de uma série clássica que a Peacock está a preparar, uma vez que está atualmente a produzir "Battlestar Galáctica" e "Queer as Folk", bem como uma sequela de "Saved by the Bell".

Por seu lado, e para celebrar o 30.º aniversário da estreia de "O Príncipe de Bel-Air", a plataforma HBO Max transmitirá no final do ano um programa especial que reunirá o elenco da comédia originalmente transmitida de 1990 a 1996 pela televisão norte-americana e repetida desde então em diferentes países.

Smith será acompanhado pelo resto do elenco, incluindo Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro, que já organizaram um encontro digital esta primavera durante a quarentena da pandemia de covid-19.