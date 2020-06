O projeto improvável da dupla Mayze X Faria começou no Minho

JN Hoje às 18:31 Facebook

Numa altura em que os DJ e produtores não estão a tocar, houve necessidade de se reinventarem. Por isso, a dupla Mayze X Faria (John Mayze e Miguel Faria) lançou um projeto de vídeo inédito em Portugal, aliando a música à natureza, para ajudar a alargar a divulgação de territórios menos conhecidos em Portugal.

A primeira edição de "X Places", assim se chama o projeto, foi dedicada a Amares, no Minho, e o vídeo já está disponível no YouTube dos artistas,. Durante o livestream, somou mais de 30 mil visualizações. E aqui reside o improvável: conciliar a paisagem bucólica da vila portuguesa de Braga, com o seu miradouro do Monte de São Pedro Fins, as suas montanhas rochosas e a sua vista panorâmica sobre o vale do Cávado e a vila, com um set ao vivo em que a música eletrónica escolhida obedece ao género tech house.

Em comunicado, a dupla explica que "pretende divulgar um lugar de um distrito, cidade ou vila do nosso país onde é abraçada a natureza e a história de lugares especiais", sempre partindo da máxima "Onde o coração bate mais forte".

A segunda edição do "X Places", com escala num outro lugar do país, será anunciada em breve.