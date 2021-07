O que aconteceu às girls e boysband dos anos 90?

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:52 Facebook

"Bem Bom", das Doce, um êxito no cinema, trouxe para a ordem do dia a história de outras bandas. JN foi à procura dos grupos que marcaram uma geração. Um deles prepara-se para regressar.

Com mais de 30 mil pessoas somadas nas salas de cinema em menos de um mês, o filme "Bem Bom", um retrato biográfico das Doce, irreverente e icónica banda feminina dos anos 80 do século passado, trouxe para a ordem do dia o fenómeno das girls e boysband, que começou em Portugal - e há quem diga que também na Europa - com o quarteto português formado por Helena Coelho, Fátima Padinha, Laura Diogo e Teresa Miguel.