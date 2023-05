O que escondem as estátuas do Porto?

Visões Úteis tem peça obrigatória: "Cidades de bronze: consertos para estátuas".

Há uma característica intrínseca às produções da companhia Visões Úteis: sempre que o espectador sai, sabe sempre mais qualquer coisa - seja qual for a temática - do que sabia quando entrou. Carlos Costa, agora em dupla com Jorge Palinhos, mergulha na temática da estatuária do Porto, essa espécie de "ímanes de frigorífico gigantes", para contar as histórias que este "mobiliário urbano" encerra na peça "Cidades de bronze: consertos para estátuas", em cena até domingo, na Praça da República, no Porto.

Num andaime a envolver a estátua da República, com uma miniescavação arqueológica e a banda Ohmalone, Kore e Galateia (Sofia Santos Silva e Matilde Cancelliere), apresentam a "I Gala de Estátuas do Porto" - e estão devidamente vigiadas pela escultora Marta Lima, representante da Agência do Futuro, onde acicatam o público a eleger quais as estátuas que merecem lugar nos espaços públicos da cidade.