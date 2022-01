O que fazer com este coração?

Jorge Manuel Lopes Hoje às 10:55 Facebook

Katy B quebra silêncio de cinco anos com EP de canções noturnas e discretas.

A cantora e compositora londrina Katy B teve meia década de 2010 gloriosa na grande casa em que a pop se cruza com o r&b, o UK garage e o house, de onde resultaram canções igualmente à vontade nos clubes e nos auscultadores. Rainha da música de dança com acabamentos urbanos, lançou um trio de álbuns indispensáveis, com destaque para o segundo, "Little red", de 2014.

Até que a torneira das canções se fechou em 2016, para pouco mais se saber de Katy B até à chegada "Peace and offerings" no final do ano passado. E apesar do hiato, a oferta de regresso não é propriamente abundante: um EP com oito temas, ainda assim suficiente para acrescentar novas dimensões ao seu mapa musical.

"Peace and offerings" traz outro tipo de agitação noturna. Menos física, mais introspetiva e solitária. Várias mãos cuidam da produção (incluindo Geeneus, um dos fundadores da estação de rádio e editora Rinse, presente em todos os seus discos), mas a elegância do desenho sonoro e dos detalhes é uma constante. Os versos lidam sobretudo com conversas amorosas mal acabadas, esperanças infundadas, melancolia. O título e o coração exposto na capa revelam as raízes e intenções do disco.

Em "Open wound", acid jazz e neo soul dos anos 1990 convivem com uma grelha rítmica que só podia ser de agora. Uma ideia com sequência em "Daydreaming on a tuesday", levado por um jogo de tensões notável entre uma linha de baixo cheia de curvas e uma bateria que encadeia breaks. "Lay low" é r&b soluçado da viragem de século, mas também Caraíbas e afrobeats - é a única canção que sacode o doce torpor do alinhamento. A espessura tridimensional do som e as suaves pinceladas orquestrais em "Aftermath" e "Floating", ambas com mão de Stana/IVth, sugerem uma atualização (e transgressão) do método de Jimmy Jam e Terry Lewis vai para quatro décadas.

Na interpretação de Katy B encontram-se todos os vestígios das confluências culturais também presentes nos instrumentais. Em tudo, um grão e uma miscigenação inconfundivelmente britânicos.

