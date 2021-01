O que há para ver nos palcos, telas, cinemas e livros em 2021

JN Hoje às 13:29 Facebook

As incógnitas que pairam sobre o 2021 cultural a existir fora de portas variam conforme o idioma artístico. No teatro e na dança, aguarda-se o cumprimento das promessas que ficaram congeladas no ano passado.

Nas artes plásticas, mostras de grandes dimensões vindouras ou já em curso serão incontornáveis. No cinema, os blockbusters retidos há meses deverão ter luz verde de exibição, enquanto uma mão-cheia de produções portuguesas estão assinaladas na agenda. Na música, aposta-se muito, estética e financeiramente, no retorno dos festivais de verão.

Já os eventos literários parecem determinados a migrar para um formato híbrido, parte encontros presenciais, parte streaming. Quaisquer que sejam os caminhos escolhidos, este é um tempo de expectativas. Se tudo correr bem e o ano for de retoma, eis alguns dos acontecimentos a anotar na arte e no entretenimento em exibição no mundo exterior.