"O que importa na poesia de Pina é o que não se pode conhecer"

Rui Lage, autor do ensaio "A presença do mistério - introdução à poesia de Manuel António Pina", destaca a "unidade assombrosa" da sua obra. Poeta morreu há 10 anos.

"Estética de um só esteta", é como Rui Lage define, no livro "A presença do mistério", a poesia de Manuel António Pina. Editada pela exclamação, a obra vai ser apresentada neste sábado, às 16 horas, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, com a leitura de poemas e atuações da companhia Pé de Vento e d'O Bando dos Gambozinos.

Intitula o seu ensaio sobre a poesia de Manuel António Pina de "A presença do mistério". Crê que, apesar dos vínculos estabelecidos com o leitor, estamos de certo modo perante uma poesia que nunca se deixa apreender ou captar na sua totalidade, conservando essa aura de mistério?

Vai muito além de uma aura. O mistério é algo de constitutivo na poesia de Manuel António Pina. O título do meu ensaio foi, aliás, colhido numa entrevista sua, onde ele responde ao entrevistador que "há uma forma de reconhecimento, na poesia, que tem que ver com o mistério. Não é propriamente uma busca do mistério. É uma presença do mistério". Evidentemente, o que está aqui em jogo não é o mistério na sua aceção religiosa, mística, cultual, mas um mistério que está presente de um modo familiar, doméstico. O mistério do ser e o mistério do estar. Em Pina, o que realmente importa não é o que se pode conhecer mas aquilo que não se pode conhecer. E aquilo que não se pode conhecer, não se pode conhecer porque as palavras não chegam. Toda a sua poesia alude a um autêntico que está fora das palavras e, portanto, fora da poesia. O máximo a que esta pode aspirar é apontar para esse algo. Um algo do qual estamos simultaneamente muito perto e muito longe.